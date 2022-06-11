الجيزة تتسلم 23 سيارة إسعاف جديدة ضمن مبادرة «حياة كريمة»

شهد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، تسليم 23 سيارة إسعاف جديدة ومجهزة على أعلى مستوى، لدعم منظومة الصحة ومرفق الإسعاف ومواجهة الأزمات بالمحافظة، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

تحسين المستوى المعيشي للمواطنين

وأكد المحافظ، أن «حياه كريمة» تهدف إلى تحسين المستوى المعيشي للمواطنين في كل قطاعات الحياة، وعلى رأسها القطاع الصحي، ويندرج مرفق الإسعاف ضمن هذا القطاع الحيوي، مشيراً إلى أن مرفق الإسعاف بالمبادرة شهد إنشاء وتطوير وإحلال وتجديد 16 وحدة إسعاف، واستحداث وحدة جديدة بديلة بمستشفى الصف، فضلا عن تجهيز سيارات حضانات أطفال ورعاية مركزة بقرى المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة، والتى ستسهم في رفع كفاءة هذا المرفق المهم بالمحافظة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلاله.

الاستعداد الدائم لمواجهة وحل الأزمات الطارئة

وأشاد محافظ الجيزة بدور رجال الإسعاف فى توفير الخدمات الطبية العاجلة للمرضى والاستعداد الدائم لمواجهة وحل الأزمات الطارئة مؤكداً على دعم المحافظة لهذا المرفق الحيوى سواء على مستوى التجهيزات أو رفع كفاءة العنصر البشرى.

وثمّن المحافظ الدور المهم الذي لعبته القوات المسلحة وأجهزتها المعنية وجهودها المتميزة في تنفيذ مخططات تطوير القرى المدرجة بمبادرة «حياة كريمة»، بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بأعلى المواصفات والمعايير الفنية في خلال فترة وجيزة.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد جاد رئيس هيئة الإسعاف المصرية، أن السيارات الجديدة تتميز بمواصفات فنية كبيرة ومجهزة بتكنولوجيا عالية، وتحتوي على جهاز تنفس صناعى وجهاز صدمات وجهاز استنشاق بخار لعلاج الامراض التنفسية، وجهاز لسحب الإفرازات، وجهاز لنوبات الربو وجهاز لمراقبة وقياس العلامات الحيوية والنبض ودرجة الحرارة وقياس ضغط الدم ونسبة السكر في الدم، لافتا إلى أن السيارات مخصصة للتمركز في 16 نقطه إسعاف بقرى «حياة كريمة» بمركزي الصف وأطفيح.