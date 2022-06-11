عاجل.. مدبولي: توجيه رئاسي بعدم التأخر في «حياة كريمة» رغم التحديات

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، استمرار الحكومة في تنفيذ كافة المشروعات المرتبطة بتنفيذ المبادرة القومية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، بنفس المعدلات المطلوبة والمخططة، مع مسارعة الزمن لتطبيق المشروع بأفضل شكل، رغم التحديات العالمية الموجودة حالياً.

مدبولي: «حياة كريمة» نقلة حقيقية للحياة و60 مليون مواطن

وأضاف رئيس الوزراء، في مؤتمر صحفي عقده منذ قليل، على هامش جولته في محافظة الدقهلية، أن مشروع حياة كريمة هو نقلة حقيقية للحياة، والمواطنين عددهم يقترب من 60 مليون مواطن، مشيراً إلى وجود توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي بعدم التأخر في تنفيذ المشروع رغم التحديات.

وأوضح «مدبولي» أنه يعقد اجتماعاً كل أسبوعين مع لجان المتابعة لمتابعة سير العمل في المشروع، مشدداً على أن المواطن يشعر بالفرق مع كل أعمال يجري تنفيذها في نطاق المبادرة، مشيراً إلى أنه شرف بزيارته لقرية الحصص بمركز شربين في محافظة الدقهلية لتفقد أعمال مبادرة حياة كريمة.

تطوير قرية الحصص بنسب تجاوزت 95%

وأوضح أن قرية الحصص حدث لها تقدم كبير، بنسب إنجاز تتجاوز 95%، مؤكداً وجود نقلة كبيرة جدا تتم في القرى المصرية حالياً، وأنّه تفقد توسعات محطة المياه، واطمأن لتوافر خدمات الصرف الصحي والغاز الطبيعي، ودخول الإنترنت والفايبر للقرية، ويجرى إنهاء أعمال البنية الأساسية في المشروع طبقاً للبرنامج الزمني.

وكشف رئيس الوزراء عن أن المراكز الخدمية والتكنولوجية لخدمة المواطنين، ستكون إلكترونية، ومربوطة بالعاصمة الجديدة، وبالوزارات الخدمية، على مستوى كل القرى والمراكز.