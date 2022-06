الأشرار أول دراسة عربية تحذر من أجندة ديزني الخفية حول "إعادة تخيل الغد"

يعتبر كتاب "الأشرار؛ كيف أصبحنا نحب أشرار السينما"، وهو بحث مشترك للدكتور عمرو كامل عمر، والدكتور محمد الهمشري، والأستاذ كريم طه، صدر عام ٢٠١٦، هو الدراسة العربية الأولى من نوعها التي ترصد تفصيليا ظاهرة تصدير أشرار السينما لأدوار البطولة، وتنحية الأبطال التقليديين إلى الأدوار الثانوية، وحللت ظاهرة حب الشر والأشرار من خلال عدة زوايا (الأدبية - النفسية - الفلسفية والفكرية - التاريخية - المصالح السياسية والاقتصادية)، إضافة إلى رصد الرسائل الخفية التي تبثها أفلام الكارتون في أذهان الأطفال والمراهقين، وعلى رأسها أعمال شركة ديزني العالمية.

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو مسرب من اجتماع لرؤساء شركة ديزني عبر تطبيق زووم، تتحدث فيه كيري برك عن أجندة ديزني حول “إعادة تخيل الغد” Reimagine tomorrow والتي تهدف إلى تكثيف الشخصيات ذات الميول الجنسية المثلية في أعمال ديزني القادمة، بعدما كانت تظهر بشكل مستتر في الأعمال الأخيرة السابقة، وهو الأمر الذي علقت عليه الصحفية الأمريكية ميجن كيلي بأن ديزني لم تعد ديزني الأمس They are no longer the Disney of yesterday.

هذه التوجهات الخفية هي التي اعتنى كتاب “الأشرار” برصدها وضرب العديد من الأمثلة لها في فصوله الأربعة، مع تخصيص فصل للحديث عن أهمية الفن ودوره في تشكيل وعي المجتمع، وضروره تسخيره لكل ما هو هادف وبناء.

جدير بالذكر أن الكاتب عمرو كامل عمر يدرس إصدار جزءًا ثانيًا من الكتاب يتناول المستجدات والأمثلة الجديدة لهذا التوجه العالمي، والتي قام بنشر بعضها على مدار السنوات السابقة على منصات ومواقع مختلفة.