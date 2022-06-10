جدول امتحانات الثانوية العامة ٢٠٢٢ للعلمي والأدبي.. اعرف الشكل النهائي

وفقا لـ جدول امتحانات الثانوية العامة ٢٠٢٢ تبدأ الامتحانات يوم الأحد الموافق 26 يونيو الجاري، لـ750 ألف طالب وطالبة، وتعقد الامتحانات بنظام البابل شيت وسيتم تسليم الطلاب كتيب للمفاهيم، شامل مجموعة من المعلومات والمصطلحات والمفاهيم التي تساعد الطالب على فهم فكرة أسئلة الامتحانات، لأنها تركز على الفهم وليس الحفظ والتلقين، وغير مسموح للطالب بالكتابة على كتيب المفاهيم.

جدول امتحانات الثانوية العامة ٢٠٢٢ للشعبة الأدبية

- يوم الأحد 26 يونيو امتحان مادة اللغة العربية .

- يوم الثلاثاء 28 يونيو امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.

- يوم الأحد 3 يوليو امتحان مادة الجغرافيا للشعبة الأدبية

- يوم الخميس 7 يوليو امتحان اللغة الأجنبية الأولى.

- يوم الخميس 14 يوليو امتحان مادة التاريخ للشعبة الأدبية.

- يوم الأحد 17 يوليو امتحان مادة علم النفس والاجتماع.

- يوم الخميس 21 يوليو امتحان مادة الفلسفة والمنطق.

جدول امتحانات الثانوية العامة ٢٠٢٢ للشعبة العلمية

- يوم الأحد 26 يونيو امتحان مادة اللغة العربية

- يوم الثلاثاء 28 يونيو امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية

- يوم الأحد 3 يوليو امتحان مادة الكيمياء لشعبة العلوم، شعبة رياضة.

- يوم الثلاثاء 5 يوليو امتحان مادة الرياضيات التطبيقية، شعبة رياضة.

- يوم الخميس 7 يوليو امتحان اللغة الأجنبية الأولى.

- يوم الخميس 14 يوليو امتحان مادة الفيزياء شعبة علمي علوم ورياضة.

- يوم الأحد 17 يوليو امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئة، شعبة علمي

علوم، والرياضيات البحتة «التفاضل والتكامل» شعبة علمي رياضة.

- يوم الثلاثاء 19 يوليو امتحان مادة الرياضيات البحتة «جبر وهندسة فراغية» شعبة الرياضة.

- يوم الخميس 21 يوليو امتحان مادة الأحياء لشعبة علوم والرياضيات التطبيقية وشعبة علمي رياضة.

تفاصيل امتحانات الثانوية العامة ٢٠٢٢

تعقد امتحانات الثانوية العامة بنظام البابل شيت، ولا تشمل أي أسئلة مقالية، انتهى المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي من وضع الأسئلة وفق المواصفات الفنية، وتقيس الأسئلة الفهم والتطبيق وليس الحفظ والتلقين.