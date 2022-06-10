غرفة السياحة: لن نستبدل المستبعدين من الحج بغيرهم

قال محمد عزت، أمين صندوق لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة بالإسكندرية، إن شركات السياحة التي لديها فائزون بقرعة الحج السياحي تم استبعادهم من السفر للحج بسبب أنهم أدوا الحج قبل ذلك ما يخالف قرارات اللجنة الوزارية للعليا للحج برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، لن تستطيع استبدال هؤلاء الفائزين بغيرهم من الذين تقدموا للحج ولم يوفقوا حيث سيتم إعادة التأشيرات الخاصة بهم إلى وزارة السياحة والآثار التي ستعيد توزيعها على شركات السياحة المنظمة للحج.

واستبعدت وزارة الداخلية هذا الأسبوع، أكثر من 300 من الفائزين بالحج السياحي لهذا العام بسبب وجود سابقة حج لهم، وذلك وفقا لشهادة التحركات الصادرة لهم، فيما شكَّلت وزارة السياحة لجنة لمراجعة تلك الأسماء واستلام المستندات التي تثبت عدم أدائهم للحج.

مصير مقدمات جدية الحجز

وأضاف عزت لـ«الوطن» أن رد قيمة مقدمات جدية الحجز التى دفعها الفائزون بالحج والذين ثبت بشكل نهائي أداؤهم للحج قبل ذلك ستتحدد وفقا للإطار التعاقدي مع شركات السياحة، موضحا أنه في حال كان هناك إقرار مكتوب بعدم أداء المتقدم للحج للفريضة قبل ذلك فإن تلك المبالغ ستؤول لشركة السياحة، أما إذا لم يكن هناك إقرار بذلك فسيتم رد تلك المبالغ للمواطنين من جديد.

مفاوضات أسعار مخيمات منى وعرفات مستمرة

وأشار إلى أن المفاوضات التي يجريها حاليا وفد اللجنة العليا للحج والعمرة التابعة لوزارة السياحة والآثار وغرفة شركة السياحة مع مؤسسة الدول العربية للطوافة حول أسعار قيمة خدمات إعاشة حجاج السياحة بالمشاعر المقدسة بمنى وعرفات لم تنتهِ حتى الآن، موضحا أنه بعد انتهاء تلك المفاوضات ستعلن اللجنة العليا للحج قيمة الزيادة في أسعار برامج الحج السياحي سواء الاقتصادي أو الـ 5 نجوم وذلك حتى تتمكن شركات السياحة من تحصيله من المواطنين الفائزين بالحج.