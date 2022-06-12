حظك اليوم برج الأسد الأحد 12-6-2022 مهنيا وعاطفيا

كونه شخصية طموحة بشكل كبير يجعل من مولود برج الأسد شخصية قادرة على تحقيق أهدافها في وقت زمني قصير، ويساعده على ذلك شخصيته القيادية، كما أنه متسامح مع الأشخاص الآخرين كثيرا، الأمر الذي يجعل العديد من المحيطين به يرغبون في التقرب إليه، نظرًا لأنه يجعلهم يشعرون بالراحة، كما أنه يسعى دائما لمساعدة الأشخاص الآخرين، ولا يحب أن يترك أحدًا في مأزق على الإطلاق.

ويتميز مولود برج الأسد أيضا بأنه سريع البديهة بشكل كبير، ولا يتأخر في ردة فعله على الأشياء التي تحدث من حوله، ويبحث مولود هذا البرج دائمًا عن الحظ اليومي الخاص به، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج الأسد على الصعيد المهني والصعيد العاطفي، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد المهني

اصبر وكن هادئا إذا أتت الرياح بما لا تشتهي السفن، وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد العاطفي

القمر في مربع برجك.. حاول أن تجد أرضية مشتركة تجمعك بمن تحب أو ببعض الأقارب.

الحب في حياة برج الأسد

يتميز مولود برج الأسد بأنه مخلص للأشخاص المقربين منه بشكل كبير، ويحب أن يكون هو القائد في العلاقة، كما أنه غير قادر على العيش بدون حب، وهذا ما يجعله دائم البحث عنه.