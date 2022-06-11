حظك اليوم برج القوس السبت 11-6-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج القوس لديه شخصية فريدة ومتميزة، فطبيعته النارية تجعله سريع الغضب في كثيرا من الأحيان، ولكنه سرعان ما يهدأ ويراجع نفسه وأخطاءه، كما أنه لديه عاطفة متوقدة ومتوهجة، ما يجعله شخصية حساسة ورقيقة، يعشق الأجواء الرومانسية ويحب المغامرات والسفر والتنقل من مكان لآخر كثيرا، ولا يحب الالتحاق بالوظائف الروتينية التي لم يكن بها تجديد، فهو لا يحب الجلوس على المكتب على الإطلاق، كما أنه كريم مع الأشخاص المحيطين به بشكل كبير.

لا يبخل مولود برج القوس على نفسه على الإطلاق، ولكنه يحب تدليل ذاته كثيرا، ولديه قلب طفل، لا يتأثر بالهموم مهما تراكمت عليه، ولكنه يظل محبا للمرح، ويبحث مولود هذا البرج دائما عن الحظ اليومي الخاص به، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج القوس على الصعيد المهني والصعيد العاطفي، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج القوس على الصعيد المهني

القمر في منزل الصحة السلبي وعليك اليوم أن تهتم بسلامتك ومن المهم أن تتبع نظاما صحيا، وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج القوس على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك بالابتعاد عن الأضواء وبعدم الادلاء بمعلومات لكائن من كان.. كما أن تأملاتك اليوم قد تساعدك على تحديد المشاكل وأسبابها.

برج القوس والعمل

يتميز مولود برج القوس بأنه لديه شخصية قيادية، ويحب إنجاز جميع المهام المسندة إليه في وقت قصير، كما أنه يحب إنجاز جميع تلك المهام وفق خطة علمية مدروسة بشكل جيد قبل البدء بها.