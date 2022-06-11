حظك اليوم برج الحوت السبت 11-6-2022 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الحوت لديه قدرة كبيرة على التقاط الأشياء الخفية، ويستطيع التنبؤ بما يمكن حدوثه فيما بعد، وعندما يتحدث مع الآخرين، فيحب التركيز على لغة الجسد كثيرا، ما يؤهله إلى نجاحه في العمل في المجال النفسي، ويعتقد مولود هذا البرج أن الراحة النفسية يمكن أن يحصل عليها عند مساعدة الآخرين، إذ أن ذلك يعد من أكبر مصادر سعادته، كما أنه يقدم الكثير من التضحيات للأشخاص المقربين منه والمحببين إلى قلبه، ويحرص على مساعدتهم في حل مشكلاتهم التي يتعرضون لها.

يتميز مولود برج الحوت بانه شخصية عاطفية وديناميكية وحساسة، يفكر دائما بقلبه لا بعقله، ويصعب عليه رفض أي طلب لأي شخص، ولا يمكن له أن يتحمل إيذاء أحد الأشخاص، ويبحث مولود هذا البرج دائما عن الحظ اليومي الخاص به، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج الحوت على الصعيد المهني والصعيد العاطفي، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الحوت على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. القمر في منزل الحظ يمدك بيقظة ذهنية تساعدك على التطور والتقاط كل شيء.

حظك اليوم برج الحوت على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. الوضع الفلكي يمنحك اليوم سحرا وجاذبية وبلاغة والوقت مناسب للانطلاق والتجديد.

برج الحوت والحب

يسعى مولود برج الحوت دائما عن الحب، غذ أنه شخصية رومانسية كثيرا، لا يستطيع أن يعيش دون شريك له، ويميل رجل هذا البرج إلى المرأة القوي، التي تساعده على الحفاظ على توازن حياته.