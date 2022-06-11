الأرصاد تعلن المناطق الأكثر حرارة الآن في مصر.. من بينها القاهرة والجيزة

أعلن خبراء الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة تتجاوز 40 درجة على معظم الأنحاء مع انخفاض في نسب الرطوبة، وأنه طبقا للمحطات الرصد الجوي التابعة للهيئة العامة للأرصاد الجوية، فالقاهرة تسجل الآن 41 والإسكندرية 39 والأقصر 44 وأسوان 43 والغردقة 40 درجة مئوية، مطالبة بضرورة الإكثار من تناول المشروبات والسوائل الباردة وعدم التعرض للأشعة الشمس المباشرة.

وأوضحت الأرصاد أن درجات الحرارة التي تم قياسها الآن رصدت في الظل لا تحت أشعة الشمس، وذلك طبقا للتعاليم الدولية الصادرة عن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية.

ومن جهتها كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن ذروة ارتفاع درجات الحرارة الحالية هي اليوم السبت، وأنه بداية من الساعة السابعة مساء اليوم سيتم انكسار الموجة بشكل تدريجي إذ تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض، لتقل الرطوبة والإحساس بالحر الشديد ويشعر المواطن بذلك.

ووفق الهيئة، فإن درجات الحرارة هذا الأسبوع ستكون مسقرة لتتراوح بين 34 و35 درجة مئوية، لتكون تلك الدرجات هي المعدلات الطبيعية لفصل الربيع، مؤكدة أن الأيام المقبلة لن تشهد موجات شديدة الحرارة كما حدث اليوم.

درجات الحرارة غدا

ووفق بيان الأرصاد، فمن المتوقع أن تصل درجات الحرارة الأحد 12 يونيو 2022 على القاهرة الكبرى العظمى 35 والصغرى 22، الوجه البحري درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 22، السواحل الشمالية درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 21، جنوب سيناء درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 25، شمال الصعيد درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 25، وجنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 45 والصغرى 27.

أما عن درجات الحرارة الإثنين المقبل الموافق 13 يونيو 2022، فالعظمى في القاهرة الكبرى 34 والصغرى 22، الوجه البحري درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 22، السواحل الشمالية درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 21، جنوب سيناء درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 25، شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 24، وجنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 26.