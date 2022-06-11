أمطار بعد موجة الطقس شديدة الحرارة غدا على تلك المناطق.. اعرفها

موجة من الطقس شديدة الحرارة تشهدها الآن كافة الأنحاء، جعلت هيئة الأرصاد الجوية تعلن في بيان لها منذ قليل عن توقعات حالة الطقس غدا الأحد الموافق 12 يونيو الجاري، إذ يتوقع خبراء الأرصاد أن يكون هناك انخفاض في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل ليلا على كافة الأنحاء.

حالة الطقس غدا

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية في بيانا أنه من المتوقع أن يكون هناك فرص لسقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية الغربية والتي تتمثل في «السلوم ومطروح» بنسبة 20% تقريبًا على فترات متقطعة، وتنشط الرياح أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

بالنسبة لحالة البحر المتوسط، فمن المتوقع أن تكون حالة الطقس به معتدلة، ويتراوح ارتفاع الأمواج فيه بين 1.5 و 2 متر، ويكون اتجاه الرياح شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، فمن المتوقع أن يكون معتدل إلى مضطرب، ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين 1.5 و 2.5 متر، وتكون حركة الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة

درجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد الموافق 12 يونيو 2022، على مدن ومحافظات الجمهورية.

القاهرة 35-22

الإسكندرية 29-22

وادي النطرون 34-22

طنطا 34-22

شبين الكوم 35-22

دمنهور 32-21

بلطيم 29-21

مطروح 28-20

السلوم 29-20

سيوة 33-22

بورسعيد 29-22

دمياط 28-21

الزقازيق 35-22

المنصورة 35-22

الإسماعيلية 36-21

السويس 35-22

العريش 30-21

رفح 29-21

رأس سدر 36-23

نخل 37-18

نويبع 41-24

طابا 38-23

كاترين 35-18

الطور 37-23

شرم الشيخ 42 29

الغردقة 32-28

مرسى علم 38-26

الفيوم 38-25

بني سويف 38-25

المنيا 39-25

أسيوط 40-26

سوهاج 42-27

قنا 44-27

الأقصر 45-28

أسوان 46-28

إدفو 46-28

أبو سمبل 45-27

الوادي الجديد 45-26

شلاتين 40-29

أبو رماد 40-28

حلايب 37-28

رأس حدربة 37-27