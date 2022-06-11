طوارئ لمواجهة الحر بالقليوبية وإقبال على عصير القصب بالشوارع «صور وفيديو»

أعلنت محافظة القليوبية رفع حالة الطوارئ لمواجهة الموجة الحارة التي تشهدها محافظات مصر، فيما شهدت الشوارع ومحال العصير إقبال المواطنين على شرب عصير القصب والتمر هندي لترطيب الجسم ومواجهة ارتفاع درجات الحرارة، كما أعلنت مستشفيات القليوبية، خاصة مستشفيات الحميات والأطفال، جاهزيتها للتعامل مع أي حالات إصابة بضربات الشمس والإجهاد الحراري.

وفي السياق ذاته، أعلنت وحدة الأزمات والكوارث بجامعة بنها حالة الطوارىء القصوى بجميع وحداتها على مستوى كليات الجامعة، تزامنا مع موجة الحرارة الشديدة التي ضربت جميع أنحاء مصر.

«الوطن» أجرت بثا مباشرا عن حالة الشوارع في موجة الحر بمحافظة القليوبية وإقبال المواطنين على شراء وشرب عصير القصب والعصائر الأخرى للتخفيف من حدة آثار درجات الحرارة العالية.

طوارئ لمواجهة الحر

وقال الدكتور إبراهيم راجح المدير التنفيذي لوحدة الأزمات والكوارث، إنه تم تنفيذ توجيهات الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها في هذا الشأن، والتنسيق مع مستشفيات جامعة بنها والأمن الصناعي بالجامعة، ومع وحدة الأزمات والكوارث بمحافظة القليوبية، ومع مديرية الصحة والإسعاف وكل القطاعات المعنية، للوقوف على جاهزية كافة الوحدات والتعامل الفورى مع أي طوارىء .

وأصدرت وحدة الأزمات بالجامعة بيانا حول حالة الطقس السيىء وارتفاع درجة الحرارة، وآليات التعامل مع ضربات الشمس والإجهاد الحراري، وأشار البيان إلى أن احتمال التعرض لضربات الشمس يزيد مع الوزن الزائد، وكذلك مع من يعانون من مشكلات بالكلى والقلب والدورة الدموية والسكر.

أعراض ضربات الشمس

وأشار البيان إلى أن أعراض الإصابة بضربات الشمس تتمثل في زيادة جفاف الجسم، ونقص المياه، ولتفادي أضرار الحر يجب شرب الكثير من المياه والتقليل من الشاي والقهوة والمياه الغازية والتدخين، لتسبب كل هذه العوامل في حدوث جفاف.

وأوضح البيان، أنه عند الإحساس بدوار أو تعب أو دوار أو صداع أو رغبة في القيء أو شحوب الجلد أو تزايد دقات القلب، يجب الانتقال فورا لمكان بارد أو في الظل، ووضع مياه باردة على الرأس، وكذلك وضع مياه على الملابس، وغسل الوجه والتخفيف من الملابس، كما يُنصح بارتداء ملابس قطنية وخفيفة، والابتعاد عن الشمس وتناول الخضراوات الطازجة، وعدم وضع أي كريمات على الشعر، لأنه يقلل البخر من الرأس ويرفع حرارة المخ وتقليل المكياج لدى السيدات.

وقال الدكتور إبراهيم راجح، إنه حال عدم وجود تكييف وارتفاع حرارة المنزل لابد من تجميد زجاجات مياه بلاستيك سعة 2 لتر، ووضعها على حافة الشباك المفتوح لتبريد الهوا الداخل.

طريقة إسعاف المصاب بضربة شمس

وفى حال حدوث ضربات الشمس يتم وضع المصاب فى مكان بارد وعمل كمادات باردة، ووضع فوطة مبللة على الرقبة والصدر، وإعطاء المصاب عصائر طبيعية في حالة الوعي، والتخفيف من ملابسه ورفع القدم لأعلى والاتصال بالطبيب.

فيما أكد الدكتور محمود البرنس مدير مستشفى الأطفال التخصصي، أن المستشفى جاهزة للتعامل مع أي حالات إجهاد حراري وضربات شمس بسبب ارتفاع درجات الحرارة، مشيرا إلى تجهيز غرف الإجهاد الحراري بالإمكانات اللازمة للتعامل مع أي حالات من خلال بروتوكول التعامل مع مثل هذه الحالات، بجانب تجهيز أقسام العناية المركزة بالمستشفى تحسبا لوجود حالات تحتاج لدخول الرعايات، حال حدوث مضاعفات بعد إصابتها بالإجهاد الحراري.

كما أكد الدكتور محمد يوسف مدير مستشفى حميات بنها، أن المستشفى على جاهزية تامة للتعامل مع أي حالات ضربات شمس أو إجهاد حراري، نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، لافتا إلى أن حجرات الإجهاد الحرارى بالمستشفى مجهزة بشكل كامل للتعامل مع حالات ضربات الشمس.