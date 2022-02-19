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محافظة القليوبية: لا تعطيل للدراسة غدا.. وحالة الطقس مستقرة

كتب:

حسن صالح
08:00 م | السبت 19 فبراير 2022
امطار القليوبية اليوم

امطار القليوبية اليوم

أعلنت محافظة القليوبية، على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أنه لا تعطيل للدراسة غدًا في المدارس وفق الأرصاد الجوية التي أكدت أن المحافظة بداية من غدا الأحد ستشهد استقرارا في الأحوال الجوية وانعدام فرص سقوط الأمطار مما لا يستدعي تأجيل الدراسة.

الاستعدادات مستمرة بالمدارس 

من جانبه، قال مصدر بمديرية التربية والتعليم في القليوبية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه حتى الآن لم ترد أي تعليمات بتعطيل الدراسة غدًا الأحد في القليوبية بسبب سوء الأحوال الجوية، وهطول الأمطار.

فيما وجهت مديرية التربية والتعليم مديري الإدارات التعليمية بإصدار تعليمات لمديري المدارس باتخاذ إجراءات سريعة حول رفع أي تجمعات لمياه الأمطار من المدارس وإزالة آثار الأحوال الجوية حفاظا على سلامة الطلاب والمعلمين.

إعلان الطوارئ لمواجهة الأمطار 

وأعلن المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، انتشار معدات مياه الشرب وعربات رفع مياه الأمطار بالمحاور والطرق الرئيسية وداخل المدن لرفع مياه الأمطار، وأهمها طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي، وطريق شبرا بنها الحر، وطريق بنها المنصورة، والأنفاق بطريق مصر الإسكندرية الزراعي ومدينة بنها.

وأوضح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، في بيان، أنه فور إعلان هيئة الأرصاد الجوية عن موجة الطقس السيئ وسقوط الأمطار علي مدن المحافظة وجه بنشر معدات الشركة بكافة المناطق الحيوية والطرق الرئيسية بمدن المحافظة وتشكيل غرف عمليات بالفروع علي مدار الساعة لتلقي بلاغات تجمعات مياه الأمطار والتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة والإدارة العامة للمرور.

وشهدت محافظ القليوبية سقوط أمطار غزيرة وانتشار البرق والرعد في سماء المحافظة، خلال الساعات الأولى لليوم السبت، وسط انتشار معدات شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، للتعامل مع تجمعات مياه الأمطار بالمناطق الرئيسية والطرق الحيوية والأنفاق فور سقوط الأمطار.

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