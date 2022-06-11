حقيقة إلغاء السعودية لشرط وجوب تغطية شعر المرأة في صور البطاقة الشخصية

خطوة جديدة اتخذتها المملكة العربية السعودية فيما يتعلق بحقوق المرأة وهيئتها في الأوراق الرسمية التي تثبت هويتها الشخصية، إذ نشرت جريدة «أم القرى» الرسمية بالمملكة العربية السعودية، قراراً ينص على إلغاء إلزامية تغطية شعر المرأة والعنق في الصورة الشخصية في بطاقة الهوية الوطنية.

تفاصيل قرار إلغاء تغطية المرأة شعرها

وحول تفاصيل القرار فقد كشفت التعديلات الجديدة للمادة «17» من اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية السعودي، حذف العبارة التي تنص على ضرورة «تغطية شعر الرأس والعنق بالنسبة للصورة الشخصية للمرأة في بطاقة الهوية الوطنية».

نص فقرات التعديل

يشار إلى أنّه وفقاً للتعديل الذي أجرته المملكة العربية السعودية، فقد تضمنت المادة 17 فقرتين، نصت الفقرة الأولى منها على: «أن تكون الصورة الشخصية والصورة الملتقطة في الأنظمة الآلية التي يتطلبها إصدار الهوية الوطنية، حديثة وملونة وواضحة، ومُظهرة لجميع ملامح الوجه، وبخلفية بيضاء، في وضع مقابل، ودون نظارات أو عدسات غير طبية، وخالية من أي زينة، ولا يجوز أن تكون بالملابس المهنية، أو لأي فئة معينة».

بينما جاء في نص الفقرة الثانية: «أن تتولى وكالة الوزارة للأحوال المدنية وضع ضوابط خاصة بالصور الشخصية والصور الملتقطة في الأنظمة الآلية لبعض الفئات العمرية وذوي الاحتياجات الخاصة، والحالات الأخرى غير الواردة في هذه المادة».

المادة قبل التعديل

يُشار إلى أنّ المادة قبل التعديل كانت تنص على أنّه يجب أن تكون الصورة الشخصية حديثة وملونة وبخلفية بيضاء في وضع مقابل ودون نظارات وواضحة ومظهرة لجميع ملامح الوجه وبالملابس المدنية للمملكة، وبمقاس 4×6، ولا يجوز أن تكون بالملابس المهنية أو أي ملابس لفئة معينة من المواطنين، ويجب أن تكون الصورة الشخصية للمرأة خالية من أي زينة مع تغطية شعر الرأس والرقبة.