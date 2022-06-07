السعودية تساوي بين العسكريين والمدنيين في إجازات الأبوة والأمومة

قرر مجلس الوزراء السعودي، في جلسته اليوم برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، معاملة الموظف برتبة عسكرية فيما يتعلق بإجازة «الأبوة»، والموظفة برتبة عسكرية فيما يتعلق بإجازات «الوضع، وعدة الوفاة، والأمومة»، والموظف والموظفة برتب عسكرية في ما يتعلق بإجازتي: «المرافقة لغرض العلاج، والوفاة»، معاملة الموظفين الخاضعين لأنظمة الخدمة المدنية، وذلك حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية «واس».

الانضمام لاتفاقية استخدام القمر للأغراض السلمية

واتخذ مجلس الوزراء السعودي، عدة قرارات أخرى، كان من بينها الموافقة على تعديلات نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم «م/126» وتاريخ 1438/12/1، كما وافق المجلس على انضمام السعودية إلى اتفاقية أرتميس لمبادئ التعاون في مجال الاستكشاف المدني واستخدام القمر والمريخ والمذنبات والكويكبات للأغراض السلمية.

ووافق المجلس على تفويض وزير الطاقة -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب اليوناني في شأن مشروع اتفاقية تعاون بين حكومة السعودية وحكومة الجمهورية اليونانية في مجال الطاقة، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية، بالاضافة إلى تفويض وزير البيئة والمياه والزراعة -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الروماني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في السعودية ووزارة الزراعة والتنمية الريفية في رومانيا في المجال الزراعي، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

الوزراء السعودي يتطرق لنتائج الاجتماع الوزاري للحوار الاستراتيجي مع روسيا

وقال وزير الإعلام المكلف، الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، إن مجلس الوزراء السعودي تطرق إلى نتائج الاجتماع الوزاري للحوار الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون وروسيا الاتحادية، والاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس التعاون وأوكرانيا، وما عكسه هذان الاجتماعان من موقف خليجي موحد تجاه الأزمة الروسية الأوكرانية وتداعياتها؛ خاصة ما يتعلق بالأمن الغذائي للدول المتضررة والعالم.