عاجل.. إعلان نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي إلكترونيا لهذه المدارس

حسمت وزارة التربية والتعليم، الجدل بشأن نتيجة امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي للفصل الدراسي الثاني، موضحة أن النتيجة ستعلن في شكل تقديرات وليست درجات، فهل تعلن إلكترونيا؟ وكيف يتمكن الحصول عليها؟ تساؤلات طرحها العديد من أولياء الأمور والطلاب، في أثناء البث المباشر لجريدة الوطن عن نبأ إعلان النتيجة.

نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي، متاحة الآن في المدارس ورقيًا ويتم تسليمها للطالب بشهادة مدون فيها التقديرات والاسم ورقم الجلوس، وتسلم مجانًا للطلاب من دون أي مقابل مادي، لكن مدارس 30 يونيو التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حملت النتيجة على موقع «my school».

وأكدت المدارس، عبر صفحاتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أنّ النتيجة متاحة الآن، ويتم الحصول عليها في شكل تقديرات وليس درجات وفق تعليمات وزارة التربية والتعليم.

«my school».. هو تطبيق إلكتروني خصصته المدارس للتواصل مع الطلاب وأولياء الأمور، ومن خلاله يمكن لولي الأمر متابعة حالة الطفل في المدرسة ومستواه وتحصيله الدراسي، وترسل من خلاله المدارس كل التعليمات الخاصة بالعملية التعليمية للطلاب.

امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي، عقدت ورقياً وإلكترونياً، حيث عقدت الأسئلة المقالية ورقياً ووضعتها الإدارات التعليمية وفق المواصفات الفنية التي حددها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، وعقدت الأسئلة الإلكترونية على أجهزة التابلت وتم إلحاق طلاب المدارس الخاصة على المدارس الحكومية المجهزة.

أرسلت وزارة التربية والتعليم، نتيجة الامتحانات الإلكتروني للمدارس يوم الخميس الماضي، وبدأت المدارس تجميع الدرجات التي حصل عليها الطلاب في الامتحانات الإلكترونية مع درجات الامتحانات المقالية لإعلان النتيجة في شكل تقديرات.