ويجز يحيي حفله الأول في باريس بالشال الفلسطيني.. صور

يحيي مؤدي الراب ويجز، الآن، حفله الأول في باريس، الذي وصل سعر التذاكر الخاصة به إلى 40 يورو.

ونشر ويجز بوستر الحفل عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وكشف عن تفاصيل الحفل.

وظهر ويجز خلال الحفل وهو يرتدي الشال الفلسطيني، وتفاعل معه الجمهور بشكل كبير.

تعرض ويجز لحادث خلال قيادة الدراجة النارية

وجاء الحفل بعد فترة من تعرض ويجز لحادث خلال قيادته دراجة نارية، ونشر صورة خلال وجوده في المستشفى، وذلك عبر خاصية ستوري «إنستجرام»، وطمأن جمهوره على حالته الصحية، حيث ظهر وهو يبتسم في الصورة وبجانبه الخوذة المستخدمة خلال قيادة الدراجة النارية، قائلا: «لا أستطيع التوقف عن قيادة الدراجات النارية.. آسف أحبتي أنا تعرضت لحادث».

ويجز يثير الجدل في مارس الماضي

وأثار ويجز حالة من الجدل في مارس الماضي بعد ظهوره بملابس غريبة في حفله بموسم الرياض، حتى أن البعض طالب نقابة المهن الموسيقية بإيقافه بسبب الملابس التي ظهر بها، ووصل سعرها لـ 95 ألف جنيه مصري، ولكن النقابة أوضحت أن الأمر مسألة ذوق، وفي النهاية هو لم يخدش حياء أحد.

ويجز يعيش حالة من الانتعاش الفني

ويعيش ويجز حالة من الانتعاش الفني، حيث طرح في وقت سابق، أغنية «البخت» عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات «يوتيوب»، وحققت ما يقرب من 92 مليون مشاهدة.