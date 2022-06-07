ويجز يحيي حفلا غنائيا في بيروت 16 يوليو.. التذكرة بـ20 ألف ليرة

يشارك مؤدي الراب ويجز في حفل غنائي، يوم 16 يوليو، في ميدان الخيل بييروت احتفالا بمرور 15 عاما على مؤسسة آفاق، ويبلغ سعر تذكرة الحفل 20000 ليرة.

الحفل يضم 9 مطربين

ويضم الحفل عدد من المطربين وهو ويجز، الراس، دنيا وائل، والوايلي، ضبور، والراس، دافنشي، صنور، کاتیب.

ويجز يحيي العديد من الحفلات خلال الفترة الماضية

ويعيش ويجز حالة من الانتعاشة الفنية حيث شارك في إحياء العديد من الحفلات، خلال الفترة الماضية، حيث شارك في حفلا غنائيا ضخما في إمارة دبي في شهر ديسمبر الماضي، وحقق نجاحا كبيرا، إذ قدم أشهر أغنياته «كيفي كده»، و«الغسالة».

مشاركة ويجز في موسم الرياض

وأحيا ويجز حفلا غنائيا يوم 14 مارس الماضي، ضمن فعاليات موسم الرياض، بمشاركة نجوم الراب في مصر وهم «عفروتو، ومروان بابلو»، ويُعد هذا أول حفل يجمع ثلاثتهم، وتفاعل عدد كبير من الجمهور أثناء الحفل لشعبيتهم الكبيرة في الوطن العربي.

ويجز يرتدي الشال الفسلطيني خلال حفله الاول بباريس

وقدم ويجز حفله الأول خلال اليومين الماضيين في باريس، الذي وصل سعر التذاكر الخاصة به إلى 40 يورو، وظهر ويجز خلال الحفل وهو يرتدي الشال الفلسطيني، وتفاعل معه الجمهور بشكل كبير.

نجاح ويجز في أغينة «البخت»

وطرح ويجز مجموعة من الاغاني خلال الفترة الماضية حققت نجاحا كبيرا، منها أغنية «البخت» عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات «يوتيوب»، وحققت ما يقرب من 93 مليون مشاهدة.