ضبط عنصر إجرامي بحوزته 260 طربة حشيش في الإسكندرية

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم، القبض على عنصر إجرامي، تخصص في الاتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائه متخذاً من دائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية، مسرحاً لمزاولة نشاطه غير المشروع.

ويأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والعام، وبالاشتراك مع مديرية أمن الإسكندرية نشاط العنصر الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية، وبحوزته 260 طربة لمخدر الحشيش وزنت 26 كيلوجراما، ومبلغ مالي، وهاتف محمول، وبمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة مليون و820 ألف جنيه تقريبا.

تصوير السيدات في غرفة ملابس شركة

كما كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة من مدير فرع إحدى الشركات الكائنة بدائرة القسم، بأنه حال تواجد موظفة بذات الفرع بغرفة تغيير الملابس، اكتشفت تواجد هاتف محمول مثبت بسقف الغرفة في وضع التصوير «فيديو».

وبالانتقال لمحل البلاغ والفحص، تبين أن الهاتف المحمول المشار إليه خاص بأحد الأشخاص «عامل نظافة بالفرع محل البلاغ وله معلومات جنائية».

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المذكور، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، بقصد تصوير السيدات بالغرفة.

ضبط المتسببين في إعاقة المرور بالمنصورة

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 5 أشخاص؛ إثر قيامهم بحركات استعراضية في مدينة المنصورة باستخدام الدراجات النارية، ما أسفر عن إعاقة الحركة المرورية.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» يظهر خلاله عدد من الشباب يقومون بحركات استعراضية باستخدام دراجات نارية بدائرة قسم شرطة أول المنصورة، ما تسبب في إعاقة الحركة المرورية.

وتم تحديد مرتكبي الواقعة «5 أشخاص يقيمون بدائرة القسم»، وأمكن ضبطهم وبحوزتهم 5 دراجات نارية «من بينهم اثنتين دون لوحات معدنية».

وبمناقشتهم أكدوا وجودهم في المكان المشار إليه؛ ابتهاجا بحفل عُرس صديقهم، وأشاروا إلى عدم حملهم رخص قيادة أو تسيير.