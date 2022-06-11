رئيس أوكرانيا: العالم سيواجه مجاعة ونقصا حادا في الإمدادات الغذائية

قال الرئيس الأوكراني، فولودمير زيلنيسكي، اليوم السبت، أنّ العالم سيواجه مجاعة ونقصا حادا في الإمدادات الغذائية إذا استمر الحصار على أوكرانيا، من جهتها أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، إسقاط مقاتلتين أوكرانيتين من طراز ميج 29 وأخرى من طراز سوخوي 25 فوق أوكرانيا، وفق نبأ عاجل نقلته شبكة «سكاي نيوز عربية».

قصف أوكراني على مناطق السيطرة الروسية

وفي وقت سابق قالت وزارة الدفاع الأوكرانية، إنها قصفت مواقع عسكرية روسية في منطقة خيرسون الجنوبية، حيث يقاتل الجيش لاستعادة الأراضي التي تسيطر عليه روسيا.

من جهتها عرضت فرنسا المساعدة في ضمان الوصول إلى ميناء أوديسا وتخفيف أزمة الحبوب العالمية، ووصفت روسيا منظمة غير حكومية تكافح من أجل التحقيق في مزاعم التعذيب بأنها «عميلة أجنبية» في تحركها الأخير لإسكات المنتقدين في البلاد.