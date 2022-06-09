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روسيا تهدد بمواجهة عسكرية مباشرة مع الغرب ردا على هجمات إليكترونية

كتب:

خالد عبد الرسول
08:23 م | الخميس 09 يونيو 2022
المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا

المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا

قالت الخارجية الروسية إن الهجمات الإلكترونية على مرافق البنية التحتية الروسية قد تؤدي إلى مواجهة عسكرية مباشرة مع الغرب، حسبما ذكرت سكاي نيوز عربية في نبأ عاجل.

دول غربية تعترف بشن هجمات إليكترونية ضد روسيا

وكانت دول غربية، على رأسها بينها الولايات المتحدة الأمريكية، قد اعترفت في وقت سابق بشن هجمات إليكترونية دعما لـ أوكرانيا في حربها مع روسيا، حيث أعلن الجنرال بول ناكاسوني، رئيس القيادة الإلكترونية الأمريكية، أن قراصنة الجيش الأمريكي نفذوا عمليات هجومية سيبرانية لدعم أوكرانيا.

جنرال بولندي: روسيا ليست جيدة بما يكفي في الدفاع

وخلال منتدى الأمن السيبراني الدولي الذي يعقد حاليا في فرنسا، أشار قادة غربيين إلى شن هجمات إليكترونية أيضا ضد روسيا.

واعتبر الجنرال كارل موليندا، رئيس مركز الأمن السيبراني الوطني البولندي، أن روسيا جيدة في القدرات الهجومية لكنها ليست جيدة بما يكفي في الدفاع، مشيرا إلى هجمات إلكترونية عدة ضربت روسيا، وإن كان اعتبر أنها نتيجة جهد قراصنة مستقلين بشكل أساسي، على حد قوله.

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