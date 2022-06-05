محافظ البحر الأحمر يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 80.1%

اعتمد اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي، بحضور هشام منير، مدير مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر، بنسبة نجاح 80.1% للتعليم العام، وهي النسبة الأعلى من العام الماضي، وذلك كما انفردت «الوطن» في خبر نشرته منذ يومين، في تصريحات خاصة لوكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، بأن الترم الثاني أفضل من الترم الأول.

نتيجة الشهادة الإعدادية بالبحر الأحمر

وقال هشام منير، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، في بيان صحفي، إن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين بلغ 8720 طالبا وطالبة بنسبة نجاح 100% لمدراس المكفوفين والصم، ونسبة نجاح 100% للمدرسة الفكرية، و79.7% للتعليم الإعدادي المهني.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم، أن تصحيح أوراق إجابة امتحانات الشهادة الإعدادية، تم تحت الإجراءات الاحترازية والوقائية مشددة، حرصاً على سلامة القائمين والمشاركين في أعمال الكنترول، مضيفا أن عملية التصحيح تمت بكل دقة وتأني من أجل العمل لصالح الطالب وإعطائه حقه كاملاً مع مراعاة القواعد والمعايير اللازمة من الشفافية.

محافظ البحر الأحمر يهنئ الطلاب الناجحين

من جانبه، هنأ عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، الطلاب الناجحين متمنيًا لهم دوام التوفيق والتقدم، مقدمًا الشكر لمديرية التربية والتعليم، وهيئة التدريس والعاملين بها، وأولياء الأمور، لجهودهم المتميزة نحو تحقيق جودة التعليم بمدارس المحافظة.

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