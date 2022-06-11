الأورمان: نسعى لتوفير حياة كريمة للمصريين بالتعاون مع المؤسسات المعنية

قال اللواء ممدوح شعبان، مدير جمعية الأورمان، إن الجمعية قامت اليوم، وتحت إشراف وزير التضامن الاجتماعي ومحافظ الجيزة والتحالف الوطني للجمعيات بإنشاء وإقامة 150 كشك كامل التجهيزات بتكلفة تخطت الـ30 ألف جنيه لإنشاء الكشك الواحد، وتم طرحها للمحتاجين بشكل مجاني تماما، خاصة من ذوى الهمم.

شعبان: الأكشاك جرى طرحها للمحتاجين

وأضاف «شعبان»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «اليوم»، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، والمذاع على فضائية «DMC»، أن تلك الأكشاك جرى طرحها للمحتاجين من أجل مساعدتهم في استكمال مسيرة حياتهم وبناء أسرتهم والتي ستكون نواه المجتمع، وهذا يأتي في إطار توفير حياة كريمة لكل المصريين.

شعبان: الجمعية تعمل في كل مجالات الحماية المجتمعية

وأوضح أن الجمعية تعمل في كل مجالات الحماية المجتمعية ولمساعدة المواطنين في أن يعيشوا حياة كريمة لهم ولأسرهم، حيث دائما ما ترفع الجمعية شعار «التنمية المستدامة وتوفير حياة كريمة للمواطنين في كل ربوع الجمهورية»، مشيرا إلى أن عام 2022 لهو عام المجتمع المدني وفيه تضافرت كل الجهود من أجل توفير حياة أفضل للمصريين.

واستطرد: «منظمات المجتمع المدني بترفع شعار حق الإنسان في السكن الكريم، وبنعمل في إعمار المنازل لتوفير حياة كريمة لكل المصريين، وعملنا بروتوكول بـ100 مليون جنيه لتوفير وصلات مياه للمنازل التي ليس بها مياه، وبنساعدهم يقيموا حياتهم، وبنوفر ليهم أكشاك من أجل العمل بتراخيص قانونية، وفيه بضاعه في كل كشك بسعر 7 الآف جنيه».

وتابع: «عدد المستفيدين من الأكشاك اللي أقامتها الجمعية على مستوى الجمهورية بلغ الـ6400 كشك، والنهاردة تم إقامة أكشاك جديدة بلغ عددهم 150 كشك جديد».