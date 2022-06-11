اعتمد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، منذ قليل، الحد الأدنى لتنسيق الثانوية العامة 2022 محافظة الجيزة، للعام الدراسي الجديد 2022-2023، بعد أن تم الانتهاء من إعداد المجمع التكراري لنتيجة الشهادة الإعدادية شاملة الترمين الأول والثاني ومجموع درجاتها 280 درجة، وعلى أساسها تم حساب الحد الأدنى لتنسيق الثانوية العامة 2022 محافظة الجيزة فما هو؟

تعرف على الحد الأدنى لتنسيق الثانوية العامة 2022 محافظة الجيزة

قال أشرف سلومة، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، إن الحد الأدنى لتنسيق الثانوية العامة 2022 محافظة الجيزة 220 درجة، موضحاً أنه تم تحديده بعد فحص نتيجة الشهادة الإعدادية والتأكد من كثافة المدارس وطاقتها الاستعابية، مؤكداً أنه تم إعلان الحد الأدنى منذ قليل بعد اعتماده رسمياً من محافظ الجيزة.

وأضاف «سلومة» لـ«الوطن»، أن الحد الأدنى لتنسيق الثانوية العامة 2022 محافظة الجيزة موحد على مستوى المحافظة ويشمل جميع الإدارات التعليمية، لافتاً إلى أنه بالنسبة للتعليم الفني فالحد الأدنى يختلف من إدارة لأخرى وذلك حسب كثافة كل مدرسة وطاقتها الاستيعابية ومدى توافر الخامات اللازمة للتعليم بها.

القواعد العامة للقبول بالثانوية العامة 2022 محافظة الجيزة

-أن يكون الطالب من الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي.

- للطالب الحاصل على الدرجة النهائية التقدم إلى المدرسة التي يرغب بها داخل إدارته التعليمية.

- يتم قبول ملفات الطلاب بعد فحصها جيداً والتأكد من المجموع.

-الالتزام بالتوزيع الجغرافي لنظام القبول بهذه المدارس.

- في حالة زيادة عدد المتقدمين عن الأماكن المتاحة بكل مدرسة يتم قبول صورة شهادة النجاح وشهادة الميلاد ويتم التنسيق داخل المدرسة للقبول للأعلى مجموعا ثم الأكبر سنًا وحسب ميزانية الفصول والحجرات الدراسية بكل مدرسة.

- بالنسبة للناجحين في امتحان شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي الدور الثاني يفتح باب القبول عقب إعلان النتيجة.