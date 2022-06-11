وزيرة الثقافة تسلم شهادات تخرج الدفعة الأولى لورشة ابدأ حلمك

سلمت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، شهادات تخرج الدفعة الأولى لورشة ابدأ حلمك لإعداد الممثل في مختلف فنون المسرح، وضمت 50 فنانا، ونظمتها فرقة مسرح الإسكندرية.

إطلاق المرحلة الثانية لمبادرة المؤلف مصري

وأعلنت وزيرة الثقافة، إطلاق المرحلة الثانية من مبادرة المؤلف مصري بجميع مسارح الدولة، وذلك على مسرح ليسيه الحرية بالإسكندرية، وبحضور المخرج خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي، والمخرج إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، والدكتور جمال ياقوت مدير مهرجان المسرح التجريبي.

وقالت عبد الدايم، إن ورشة ابدا حلمك استثمرت طاقات الشباب ونجحت في اكتشاف وإعداد مجموعة ضخمة من الموهوبين في مجال المسرح، مشيرة إلى أنها لاقت إقبالا كبيرا في مختلف المحافظات.

وتابعت أن الدفعات المتتالية من الخريجين ضخت دماء جديدة في مجال الفنون، وأضافت أن مبادرة المؤلف مصري تهدف إلى إثراء فن المسرح بنصوص مصرية خالصة، مؤكدة أن المشروعات الإبداعية النوعية التي تتبناها وزارة الثقافة تساهم في خلق أجيال جديدة قادرة على تحقيق الازدهار للمسرح المصري.

وبدأت ورشة ابدا حلمك التي نظمتها فرقة الإسكندرية في أبريل 2021، واستمرت لمدة عام كامل، وشملت التدريب على فنون التمثيل والرقص والغناء والدراما والثقافة المسرحية، وأشرف عليها المخرج محمد مرسي، وقام بالتدريب الفنان إسلام عبدالشفيع، والدكتور محمد حسني، والكاتب سامح عثمان، وقدم خريجوها في حفل التخرج، تابلوهات فنية راقصة بعنوان نسائم تدريب محمد ميزو؛ أبرزت قدرات الشباب الحركية وأدائهم التعبيري المسرحي.

كما شهدت وزيرة الثقافة عرض لسة فاكر من عروض مبادرة المؤلف مصري، التي أطلقتها العام الماضي، وهي من تأليف محمد مرسي، وإخراج سامح الحضري، وبطولة أحمد عسكر، بوسي الهواري، إسلام صلاح، محمد فاروق، شريف غانم، ديكور وليد جابر، إضاءة إبراهيم الفرن، موسيقى محمد شحاتة، مكياج أمل شتا، سوشيال ميديا محمد فاضل، مساعدا الإخراج محمد فاروق وأواب شبانة، مخرج منفذ أكرم نجيب.