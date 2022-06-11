«الأرصاد»: 8 درجات انخفاضا في درجة الحرارة ابتداء من الغد

أكد الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، أن الارتفاع الشديد في درجات الحرارة ينتهي اليوم، مشيرا إلى أن ذلك يكون بسبب دخول كتلة هوائية باردة قادمة من جنوب أوروبا، وتؤثر على الجزء الجنوبي من البلاد، متابعا: «الكتلة الباردة تعمل على اخفاض درجات الحرارة».

انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة

وأضاف «شاهين»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم، على فضائية «DMC»، أنه مع الساعات الأولى من صباح غد الأحد، تشهد البلاد انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة بأجواء لطيفة نسبيا، خاصة على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، حيث يصل الانخفاض إلى 8 درجات مئوية.

واستطرد: «بالنسبة للفصول السنوية مش مرتبطة ببعضها، وفيه تأثيرات عدة زي نوعيات الكتل الهوائية التي كانت مؤثرة على فصل الربيع، وكان فيه جلب للرياح الجنوبية الغربية بارتفاعات ملحوظة في درجات الحرارة، وربيع هذا العام كان الأفضل على مستوى الأعوام السابقة».

انخفاض نسبة الرطوبة

وأشار إلى أن الإحساس بدرجات الحرارة اليوم كان معقولًا؛ نظرًا لانخفاض نسبة الرطوبة، واليوم هو الأخير في موجة ارتفاع الحرارة، وبدءًا من الغد تنخفض درجات الحرارة بنسبة 8 درجات لتأثرنا بكتل هوائية قادمة من جنوب أوروبا، ونعود لمتوسط درجات حرارة 35 درجة على القاهرة الكبرى، لافتة إلى أنه من الغد تنشط الرياح ما يؤدي للإحساس بانخفاض درجات الحرارة.