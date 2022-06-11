الفائزة بجائزة الدولة في الرسم: «جوزي أكتر حد بيدعمني.. ومن غيره مكنتش هعمل حاجة»

قالت سالي سمير، الفائزة بجائزة الدولة التشجيعية في رسم كتاب الأطفال ما قبل المدرسة، إنها قدمت أكثر من عمل فني للجائزة ولكن كتابها «أشكال تملأ بيتي» هو الذي فاز بالجائزة، لافتة إلى أنه يخاطب مرحلة من 3 إلى 5 سنوات والكيفية التي يرى بها الطفل الأشياء من حوله في المنزل، مضيفة أن عين الطفل تلحظ أدق التفاصيل.

وأوضحت سمير، خلال استضافتها ببرنامج «الستات مابيعرفوش يكدبوا»، والمذاع على فضائية CBC، أن أول لحظة لتلقي خبر الفوز بالجائزة اتصلت بزوجها الذي بادلها التهنئة والفرحة «جوزي أكتر حد بيدعمني ومن غيره مكنتش هعمل حاجة».

كتاب قنال لا تعرف الهزيمة

وأشارت سمير إلى أنها تناولت كتاب قنال لا تعرف الهزيمة للكاتبة سماح أبو بكر عزت، ورسمه من خلال رسومات توضيحية مبسطة توضح الفكرة من الكتاب، موضحة أن الرسم مجال دراستها وعملت به بعد التخرج بحب من أجل إنتاج منتج للطفل «بيوصلني رسومات للأطفال بيحاولوا يقلدوا رسمي وده شيء يسعدني جدا خاصة وإن الرسم بيكمل النص والطفل اهتمامه أكتر بالرسوم عشان يدرك النص».

شكل الطفل المصري وليس الغربي

وأكدت الفائزة بجائزة الدولة التشجيعية في رسم كتاب الأطفال، أنها تحاول خلال رسمها أن تستحضر شكل الطفل المصري وليس الغربي، وتكون الخطوط عفوية في الرسم لتكون الأقرب لرسوم الطفل.