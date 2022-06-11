لطيفة تروج لألبومها الجديد بأحدث سيشن تصوير «صور»

روَّجت المطربة التونسية لطيفة، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، لألبومها الجديد بأحدث سيشن تصوير.

ونشرت لطيفة مجموعة من الصور وعلقت عليها قائلة: «أنا متحمسة جدا للجديد إن شاء الله يعجبكم ويسعدكم زي ما أنا مبسوطة بيه.. اجتهدت وعملت أغاني وكليبات بكل الحب والأحاسيس الحلوة بأفكار مختلفة ومتنوعة».

لطيفة تروج لألبومها الجديد

وتتواجد الفنانة التونسية لطيفة حاليا في لبنان لتجهيز عمل فني جديد تبدأ التحضير له على أرض لبنان.

ونشرت لطيفة، منذ أيام عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، فيديو لها أثناء تواجدها في لبنان وعلقت لطيفة على الفيديو قائلة: «لبنان كان واحشني جدا ولأول مرة أغيب سنتين على لبنان وأنا سعيدة جدا إني هنا.. واستنوا الجديد من هنا.. من لبنان لطيفة».

كما التقت لطيفة أثناء تواجدها في لبنان مع الموسيقار زياد الرحباني والذي قالت عنه عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» قائلة: «لبنان كان واحشني جدا ولأول مرة أغيب سنتين عن لبنان وأنا سعيدة جدا إني هنا.. واستنوا الجديد من هنا.. من لبنان لطيفة».

لطيفة وأغنية «الأستاذ»

وكان آخر عمل فني قدمته لطيفة أغنية «الأستاذ» التي حققت أعلى مشاهدة عبر موقع الفيديوهات «يوتيوب» وهي من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع وسام عبد المنعم، ميكس وماستر هاني محروس.

وتجهز حاليا لطيفة لأغاني ألبومها الجديد الذي من المقرر طرحه تباعا خلال الفترة المقبلة وهو عمل فني يتضمن عدة لهجات وهي المصرية والتونسية والعراقية.