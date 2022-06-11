أمطار ونشاط للرياح بعد موجة الحر.. تعرف على درجات الحرارة غدًا

شهدت البلاد اليوم ذروة الموجة الحارة، حيث حذرت هيئة الأرصاد من الخروج خلال هذا الطقس، لذلك تزداد عمليات البحث عن درجات الحرارة غدًا لاتخاذ كافة الإجراءات المناسبة ومواعيد الخروج، ووفق هيئة الأرصاد فإنه من المتوقع انخفاض درجات الحرارة على كافة المناطق.

حالة الطقس غدا

وتكون حالة الطقس غدًا الأحد وفق توقعات الخبراء، حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائلًا للحرارة على السواحل الشمالية الغربية والشرقية ووسط سيناء، شديد الحرارة على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد، بينما يكون الطقس خلال ساعات الليل معتدلًا.

ووفق توقعات خبراء هيئة الأرصاد، فإنه يتوقع سقوط أمطار خفيفة على السلوم ومطروح، كما تنشط الرياح على السواحل الشمالية وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وعن حالة البحر المتوسط، قالت الأرصاد إنه يكون معتدلًا ويتراوح ارتفاع الأمواج فيه بين 1.5 و2 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية، أما البحر الأحمر، فيكون معتدلًا إلى مضطرب، ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين 1.5 و2.5 متر، وتكون حركة الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة غدا

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة غدًا الأحد الموافق 12 يونيو 2022، على مدن ومحافظات الجمهورية، وفق توقعات خبراء الأرصاد كالآتي:

القاهرة 35-22

الإسكندرية 29-22

وادي النطرون 34-22

طنطا 34-22

شبين الكوم 35-22

دمنهور 32-21

بلطيم 29-21

مطروح 28-20

السلوم 29-20

سيوة 33-22

بورسعيد 29-22

دمياط 28-21

الزقازيق 35-22

المنصورة 35-22

الإسماعيلية 36-21

السويس 35-22

العريش 30-21

رفح 29-21

رأس سدر 36-23

نخل 37-18

نويبع 41-24

طابا 38-23

كاترين 35-18

الطور 37-23

شرم الشيخ 42 29

الغردقة 32-28

مرسى علم 38-26

الفيوم 38-25

بني سويف 38-25

المنيا 39-25

أسيوط 40-26

سوهاج 42-27

قنا 44-27

الأقصر 45-28

أسوان 46-28

إدفو 46-28

أبو سمبل 45-27

الوادي الجديد 45-26

شلاتين 40-29

أبورماد 40-28

حلايب 37-28

رأس حدربة 37-27