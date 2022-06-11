موعد تحسن درجات الحرارة بعد ارتفاعها اليوم.. «الأرصاد» توضح

شهدت البلاد اليوم السبت، ذروة الموجة الحارة، حيث ارتفعت الحرارة لتصل لنحو 42 درجة مئوية في محافظة القاهرة، ووصلت لنحو 45 على جنوب الصعيد لأول مرة خلال العام الجاري، ما يجعل الكثيرين يتساءلون عن موعد تحسن درجات الحرارة.

وتكشف بوابة «الوطن» فيما يلي، عن موعد تحسن درجات الحرارة، وهل تستمر موجه الحر خلال الأيام المقبلة، وفق البيان الرسمي الصادر على الهيئة العامة للأرصاد منذ قليل:

موعد تحسن درجات الحرارة

وبحسب خبراء الأرصاد، فإن جميع المناطق شهدت منذ مساء اليوم، انخفاضا في درجات الحرارة على شمال البلاد بسبب دخول الهواء الشمالي، حيث انخفضت درجة الحرارة من 39 إلى 29 على الإسكندرية، وأصبح الطقس لطيفا ومعتدلا.

ومن المتوقع أن تشهد باقي الأنحاء خلال الساعات القليلة المقبلة، تحسنا نسبيا في حالة الجو؛ يكون ملموسا ليلا، وتبدأ درجات الحرارة في الانخفاض لتسجل غدًا الأحد نحو 35 درجة بعد أن سجلت اليوم 43 درجة.

وعن موعد تحسن درجات الحرارة في الصعيد، أشارت هيئة الأرصاد إلى تحسن حالة الطقس قليلا على شمال الصعيد، ولكن تظل درجة الحرارة على جنوب الصعيد، كما تنشط الرياح على معظم الأنحاء.

8 درجات انخفاضا في درجات الحرارة

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، أنه بداية من غد الأحد تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض بشكل ملحوظ، حيث يكون الطقس لطيفا نسبيًا خاصة على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، حيث يصل الانخفاض إلى 8 درجات مئوية.

ووفق خبراء الأرصاد، فإن الإحساس بدرجات الحرارة اليوم كان مناسبا بسبب انخفاض نسبة الرطوبة، مؤكدين أن اليوم السبت هو آخر أيام موجة ارتفاع درجات الحرارة، كما أنه بداية من الغد تنشط الرياح على بعض المناطق خلال نهاية اليوم، ما يؤدي للإحساس بانخفاض درجات الحرارة.