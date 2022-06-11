6 نصائح مهمة من «الأرصاد» لمواجهة الطقس الحار.. لا تخرج في هذا التوقيت

شهدت البلاد اليوم السبت ذروة موجة الحر، والتر ارتفعت خلالها درجات الحرارة لتتجاوز على القاهرة الكبرى لأول مرة خلال العام الجاري حاجز 40 درجة مئوية، بينما وصلت على شمال الصعيد نحو 43 درجة مئوية، وفي جنوب الصعيد 45 للعظمي، أما السواحل الشمالية فوصلت إلى 36 درجة.

وبحسب خبراء الأرصاد فأنه مع حلول المساء تنشط الرياح مما يخفف من درجات الحرارة اليوم بشكل تدريجي، ويكون هذا على جنوب سيناء والسواحل الشمالية الغربية، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على غرب البلاد ومحافظات الوجه البحري وربما تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى.

نصائح الأرصاد لمواجهة الطقس الحار

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بعض النصائح لمواجهة الموجة الحارة التي تشهدها البلاد والتي جاءت كالآتي:

- تناول كميات مناسبة من السوائل الباردة وعلى الأخص الماء.

- عدم الخروج من المنزل خلال فترة الذروة ما بين الساعة 11 وحتى 4 مساءً.

- في حالة الخروج، يجب الابتعاد قدر الإمكان عن التعرض المباشر للشمس.

- ارتداء غطاءً للرأس «قبعة كبيرة» لتقليل التعرض لأشعة الشمس.

- ارتداء الملابس ذات الألوان الفاتحة والفضفاضة، والقطنية الخفيفة.

- عدم ترك أي مواد قابلة للاشتعال أو زجاجات كحول داخل السيارات.

نصائح لحماية السيارة خلال الموجة الحارة

وربما تتعرض السيارات للتلف أو الأعطال بسبب ارتفاع درجات الحرارة، ويجب في تلك الحالة اتباع الآتي:

- اركن السيارة في الظل، ويفضل في جراج مغلق لحمايتها من التعرض المباشر للشمس.

- ضبط مستوى ضغط الإطار عند 28 حتى لا يتعرض للانفجار.

- ابتعد تماما عن ملء خزان الوقود لنهايته، حتى لا تتسبب الحرارة في انفجار السيارة.

- متابعة منسوب المياه في الردياتير للحفاظ على برودة الموتور.

- قم بتهوية السيارة بشكل جيد قبل تشغليها، تحسبًا لوجود أي مشكلة.

- احتفظ بشنطة الإسعافات الأولية وطفاية الحريق تحسبًا لأي ظرف طارئ.