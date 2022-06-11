«الأرصاد» توضح درجات الحرارة خلال الساعات المقبلة.. هل تنخفض؟

ارتفعت عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة عن درجات الحرارة خلال الساعات المقبلة، خاصة أن البلاد تشهد طقسًا شديد الحرارة، حيث سجل خبراء الأرصاد لأول مرة خلال هذا العام، تجاوز درجة الحرارة على القاهرة الكبرى في الظل حاجز 40 درجة مئوية.

حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

ووفق توقعات خبراء الأرصاد بالهيئة، فأنه من المتوقع دخول الجبهة الباردة وتغير مصدر الكتلة الهوائية واتجاه الرياح إلى شمالية غربية على غرب البلاد تمتد إلى المناطق الداخلية للبلاد مع تقدم الوقت، مما يساعد على تحسن نسبي في درجات الحرارة على كافة المناطق بداية من شمال البلاد وحتى شمال الصعيد.

أما عن ساعات الليل، فذكرت الأرصاد عبر موقعها الرسمي أن حالة الطقس تكون معتدلة على كافة المناطق ليسود تحسن في درجات الحرارة خلال الساعات المقبلة.

ويُتوقع أن تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على بعض المدن والمناطق في غرب البلاد ومناطق من الوجه البحري، قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى نتيجة اختلاف الكتل الهوائية.

درجات الحرارة خلال الساعات المقبلة

وجاءت درجات الحرارة خلال الساعات المقبلة على كافة المناطق والمدن المصرية اليوم السبت في نهاية اليوم والساعات الأولي من الليل، على النحو التالي:

القاهرة 24

الإسكندرية 22

وادي النطرون 24

طنطا 24

شبين الكوم 24

دمنهور 23

بلطيم 22

مطروح 22

السلوم 21

سيوة 24

بورسعيد 23

دمياط 24

الزقازيق 24

المنصورة 24

الإسماعيلية 23

السويس 24

العريش 23

رفح 23

رأس سدر 25

نخل 19

نويبع 25

طابا 24

كاترين 24

الطور 23

شرم الشيخ 29

الغردقة 28

مرسى علم 26

الفيوم 25

بني سويف 25

المنيا 25

أسيوط 26

سوهاج 27

قنا 27

الأقصر 28

أسوان 28

إدفو 27

أبو سمبل 26

الوادي الجديد 27

شلاتين 29

أبو رماد 28

حلايب 28

رأس حدربة 27.