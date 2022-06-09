المتهم بقتل ربة منزل في أسوان: «كنت عاوز أسرقها عشان أجيب تروسيكل»

اعترف «م. ج» 29 سنة، عاطل، المتهم بقتل ربة منزل في أسوان، بتفاصيل ارتكاب الجريمة داخل مسكن السيدة في أسوان، موضحًا أنه عاطل عن العمل، وكان يعمل في جمع الخردة، ويرغب في الحصول على مبلغ مالي لشراء «تروسيكل» للعمل عليه وجمع الخردة من المناطق البعيدة.

المتهم: «الحمار مات وعايز أجيب تروسيكل»

«كنت بلف على رجلي لحد ما اتبرت من المشي، وكان عندي حمار ومات، وقلت أجيب تروسيكل، ومكانش معايا فلوس، والمجني عليها كنت بعدي عليها أخد الكراتين والبلاستيك من عندها، وكنت عارف إنها قاعدة لوحدها»، هكذا أدلى المتهم باعترافاته، مشيرًا إلى أنه قرر سرقتها لأنها تحصل «على المعاش وبخيلة».

المتهم يسرق هاتفًا وكارت شحن

«كنت متخيل إنها عندها خميرة»، ويوضح المتهم في اعترافاته أنه دخل الشقة ليلًا لسرقتها، لكنه فتش في كل مكان فلم يعثر على شىء، حتى اكتشفت المجني عليها أمره فخنقها قبل أن تصرخ، وسرق هاتفها وكارت شحن عداد كهرباء، ثم لاذ بالفرار.

التحريات تكشف تفاصيل الجريمة

وذكرت التحريات أنه تبلغ لقسم شرطة ثان أسوان بمديرية أمن أسوان، بالعثور على جثة إحدى السيدات داخل مسكنها الكائن بدائرة القسم، وأسفرت جهود فريق البحث بمشاركة قطاع الأمن العام تحت اشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للقطاع، وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسوان عن تحديد مرتكب الواقعة، وهو أحد الأشخاص ومقيم بدائرة القسم.

القبض على المتهم

وعقب تقنين الإجراءات جرى استهدافه، وأمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، بقصد السرقة، وببحثه عن مبالغ مالية بالشقة لم يعثر على شىء فسرق هاتفها المحمول وكارت شحن كهرباء، وضُبط بحوزته المسروقات المستولى عليها، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة المتهم للنيابة التي تولت التحقيق، وأمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.