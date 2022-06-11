حبس المتهمين بكسر ماسورة مياه عين شمس 4 أيام.. «فشلوا في سرقة المحبس»

قررت جهات التحقيق حبس المتهمين في واقعة كسر ماسورة مياه بهدف سرقة المحبس في منطقة عين شمس بمحافظة القاهرة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعدما كسروا الماسورة الفرعية عمداً.

بداية الواقعة.. بلاغ بكسر ماسورة مياه فرعية في عين شمس

قدم عدد من الأهالي بلاغاً إلى قسم شرطة عين شمس التابع لمديرية أمن القاهرة يتضمن كسر ماسورة مياه فرعية في دائرة القسم، ومن خلال الكشف والفحص تبين حدوث الكسر وتلفيات في الماسورة عمداً عن طريق استخدام «مطرقة»، وتوجهت على الفور الجهات المختصة وتم إصلاحها.

تحديد مرتكبي واقعة كسر ماسورة مياه عين شمس

وبعد إجراء الأجهزة الأمنية للتحريات وجمع المعلومات عن طريق التقنيات الحديثة تم تحديد كافة مرتكبى الواقعة وهم 3 أشخاص، كانوا يستقلون «تروسيكل» أثناء قيامهم بكسر ماسورة المياه والشروع فى سرقة محبس المياه.

ضبط 2 من المتهمين في الواقعة

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 2 من المتهمين في الواقعة وفي حوزة أحدهما الأداة المستخدمة وهي «المطرقة»، ومن خلال مواجهتهما اعترف الإثنان بارتكاب الواقعة عن طريق الأداة المضبوطة بحوزتهما، بالإضافة إلى استقلالهما دراجة نارية وهي «تروسيكل»، محاولين سرقة المحبس الخاص بالماسورة، وذلك بالاشتراك مع «المتهم الهارب»، ولكنهم هربوا فور تدفق المياه بشكل مفاجئ.