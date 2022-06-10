نيابة قصر النيل تُحيل سيدة إلى المحاكمة الجنائية بتهمة سرقة الشقق

أحالت نيابة قصر النيل إحدى السيدات إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنح، بتهمة سرقة الشقق السكنية من خلال أسلوب «كسر الباب» في عدد من المناطق، إثر القبض عليها مؤخراً من قبل الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية في إطار حرص الوزارة على ملاحقة وضبط كافة العناصر الإجرامية ومرتكبى جرائم السرقات.

مباحث شرطة قصر النيل تلقي القبض على المتهمة

وكان رجال المباحث في قسم شرطة قصر النيل التابع لمديرية أمن القاهرة، تمكنوا من ضبط إحدى السيدات ربة منزل وتقيم في مركز أوسيم بمحافظة الجيزة، وكان بحوزة السيدة وقت القبض عليها شاشة تعرضها للبيع بسعر أقل من قيمتها الحقيقية على صاحب كشك في المنطقة.

المتهمة تعترف بأنشطتها الإجرامية وكيفية السرقة

ومن خلال مواجهتها بالاتهامات المنسوبة إليها، اعترفت على الفور بأنها تزاول أنشطة إجرامية تتمثل في سرقة الشقق السكنية من خلال أسلوب «كسر الباب»، كما أن الشاشة المضبوطة معها سرقتها من إحدى الشقق السكنية التابعة لدائرة قسم الشرطة حلوان بالقاهرة.

المضبوطات: شاشتين وعدد 2 هاتف محمول

وأقرت المتهمة أيضاً بواقعة السرقة الأخرى والتي كانت عبارة عن شاشتين سرقتهما من إحدى الشقق السكنية في حلوان أيضاً، كما تم ضبط بعض المسروقات الأخرى التي استولت عليها ومن ضمنها 2 هاتف محمول وتم الوصول إلى مالكي الهواتف المحمولة، واستدعائهم وتعرفوا على المضبوطات متهمين إياها بسرقتهما، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاهها.