ارتفاع إجمالي إصابات كورونا حول العالم إلى 535.4 مليون حالة

سجلت إصابات فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، حول العالم، 535 مليونًا و431 ألفًا و115 حالة، ووصل إجمالي الوفيات إلى 6 ملايين و320 ألفًا و401 حالات وفاة، وسجلت حالات التعافي من الفيروس، 506 ملايين و405 ألفا و250 حالة، وفقا لما ذكره موقع «ورلد ميتر».

كوريا الجنوبية تعلن وفاة 21 حالة بـ«كورونا»

وسجلت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، 5022 إصابة جديدة بـ«كورونا»، بينها 17 حالة وافدة من الخارج و21 حالة وفاة، ليصل مجموع الإصابات إلى 18168708 حالة، فيما ارتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 24279 حالة وفاة، وفقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية.

وأكمل 44.59 مليونًا، أو 86.9% من سكان كوريا الجنوبية، التطعيمات الكاملة من جرعتين ضد «كروونا»، فيما تلقى 33.3 مليونًا، أي ما يمثل 64.9%، أولى الجرعات التنشيطية وأكثر من 4.1 مليون شخص، أو 8.1%، على الجرعة المعززة الثانية.

ارتفاع إجمالي إصابات كوريا الشمالية إلى 4137160 إصابة

وفي الجارة الشمالية سجلت السلطات الصحية في كوريا الشمالية، حوالي 66680 إصابة بـ «كورونا»، أو ما تطلق عليه البلاد اسم «الحمى»، ليصل إجمالي الحالات إلى 4137160 إصابة، فيما تعافى أكثر من 4 ملايين شخص، ويخضع للعلاج ما لا يقل عن 127 ألف شخص.

وفي الصين، سجل البر الرئيسي لـ البلاد، 25 حالة إصابة محلية العدوى بـ«كورونا»، بينها 16 حالة في منطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم و5 حالات في بكين، و4 حالات محلية العدوى في «شنجهاي».

وأعلنت «لجنة الصحة الوطنية» في تقرير يومي، خروج 257 مريضا بـ«كورونا» من مستشفيات البر الرئيسي، بعد تعافيهم من الفيروس، ليرتفع الإجمالي إلى 217936 حالة.

«شنجهاي» تعلن تسجيل 4 حالات محلية بدون أعراض.. وبكين تخفف القيود

وفي وقت سابق من اليوم الإثنين، أعلنت «لجنة الصحة»، في «شنجهاي»، تسجيل 4 حالات محلية بدون أعراض، أسم الأحد، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

وستخفف «بكين» القيود على تناول الطعام في الأماكن المغلقة وخدمات البريد السريع والدروس الشخصية مع تحسن وضع «كورونا» في المدينة، وستدخل القواعد الجديدة حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم الاثنين في جميع أحياء عاصمة البلاد باستثناء «حي فنجتاي» وبعض المناطق في «تشانجبينج»، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

بدورها، ستعيد السلطات، فتح «متحف القصر الصيني»، المعروف باسم «المدينة المحرمة»، أمام الجمهور بدءا من غد الثلاثاء، موضحة أنه سيتم تحديد الحد الأقصى لدخول المتحف بنسبة 75% من السعة القصوى، وسيتعين على الزوار تقديم نتائج سلبية لاختبار الحمض النووي في غضون 72 ساعة.

للمرة الثانية.. إصابة رئيس البرازيل الأسبق «دا سيلفا» بـ«كورونا»

وفي البرازيل، أصيب رئيس البلاد الأسبق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، البالغ من العمر « 76 عاما»، وزوجته روزانجيلا دا سيلفا «55 عاما»،بـ«كورونا»، دون ظهر عليه أي أعراض، فيما ظهرت على زوجته أعراضاً خفيفة، وهي المرة الثانية يصاب المسؤول الأسبق بـ الفيروس.

77 حالة إصابة بـ«جدري القردة»..بينها 71 في كيبيك

وفي كندا، سجلت السلطات الصحية، 77 حالة إصابة بـ«جدري القردة»، حيث تم رصد 71 حالة في كيبيك و5 في أونتاريو وواحدة في مقاطعة ألبرتا، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وقال نائب الرئيس الإداري لوكالة الصحة العامة الفيدرالية الكندية، هوارد نجو، أمس الأحد، إن اكتشاف الحالات يعتبر أمرا مقلقا، مشيرا إلى أن الحالات ستنتشر في العائلات وتطال النساء الحوامل أو الأطفال الصغار.

جدير بالذكر، أنه تم إبلاغ منظمة «الصحة العالمية»، بـ780 حالة إصابة بـ«جدري القردة في 30 دولة، معظمها أوروبية.