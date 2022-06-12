اليوم.. السعودية تعلن أسماء المرشحين للحج العام الحالي

أعلنت السلطات السعودية، إغلاق تسجيل حجاج الداخل، وقالت وزارة «الحج والعمرة»، إنه سيتم، اليوم الأحد، إعلان المرشحين لحج هذا العام، وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وكانت الوزارة السعودية، أشارت في وقت سابق، إلى أن شروط التقدم للحج من داخل البلاد هي أن يكون المتقدم مواطنًا أو مقيمًا بموجب إقامة نظامية، مضيفة أنه ليس هناك أي ميزات إضافية لأسبقية التسجيل، والأولوية لمن لم يسبق لهم الحج.

«الحج والعمرة»: أعداد المتقدمين تجاوزت 390 ألفا

وأوضحت «الحج والعمرة»، أن أعداد المتقدمين تجاوزت 390 ألفا، مشيرة إلى أن اختيار المرشحين للحج سيتم عبر القرعة الإلكترونية، وتابعت الوزارة السعودية قائلة، إن الأولوية ستكون للمحصن ومن لم يحج سابقا.

وأتاحت الوزارة السعودية، للمواطنين والمقيمين داخل البلاد التسجيل للحج في 3 يونيو الجاري، ولمدة 9 أيام، عبر المسار الإلكتروني و«تطبيق اعتمرنا»، واشترطت وزارة «الحج والعمرة»، عند التقديم ألا يزيد عمر المتقدم على 65 عاماً، وفقا لما ذكرته صحيفة «سبق» السعودية.

تخفيض أسعار باقات الشركات والمؤسسات خلال الحج

وفي وقت سابق، قررت وزارة «الحج والعمرة» السعودية، تخفيض أسعار باقات الشركات والمؤسسات خلال الحج، مضيفة أن الأسعار لا تشمل النقل البري أو الجوي من وإلى مكة المكرمة.

وجاءت الأسعار بواقع 13943 ريالاً لباقة أبراج مِنى، و11970 ريالاً لباقة الضيافة «خيام مطورة»، و9098 ريالاً لباقة الضيافة 2 «خيام عادية».

وفي وقت سابق، قالت «الحج والعمرة»، على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، ردا على سؤال حول إمكانية التقديم للحج في حساب مستقل، والتقديم أيضًا كمرافق: يمكن للمتقدم الرئيس إضافة 15 مرافقًا، ولا يمكن للمستفيد المتقدم الرئيس أو المرافق الذي تمت إضافته تقديم أكثر من طلب تسجيل للحج.