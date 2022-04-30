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مصر تدين استهداف مسجد في تفجير إرهابي بالعاصمة كابول

كتب:

محمد حسن عامر
02:38 م | السبت 30 أبريل 2022
وزارة الخارجية

وزارة الخارجية

أدانت مصر، اليوم، التفجير الإرهابي الذي استهدف مسجدًا بالعاصمة كابول بأفغانستان، وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات من الأبرياء.

مقتل وإصابة العشرات من الأبرياء

وتتقدّم مصر بخالص التعازي إلى أفغانستان، وأُسر ضحايا تلك العمليات الإرهابية الغاشمة، مع التمنيات بسرعة الشفاء للمُصابين، وفق بيان أصدرته وزارة الخارجية اليوم.

مصر تجدد تأكيد أهمية التضافر في مواجهة الإرهاب

وجددت مصر تأكّيد أهمية تضافر كل الجهود من أجل مكافحة ظاهرة الإرهاب والعنف والتطرف بكل أشكالها وصورها.

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بقلم محمد حسن عامر