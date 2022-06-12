جمال شعبان يوجه مجموعة نصائح لمواجهة الحر.. عليكم بالبطيخ وعصير القصب

قدم الدكتور جمال شعبان استشاري أمرض القلب والأوعية الدموية ورئيس المعهد القومي للقلب سابقا مجموعة من النصائح لمواجهة الموجة الحارة التي تضرب البلاد هذه الأيام، موضحا نوعية الملابس المناسبة والأطعمة والمشروبات التي من شأنها تلطيف درجة حرارة الجسم في هذه الأيام.

صيف وعرق وجلطات

وكتب «شعبان» عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» منشورا بعنوان «صيف وعرق وجلطات»، محذرا من تأثير ارتفاع درجات الحرارة على صحة وسلامة القلب والأوعية الدموية، قائلا: «منذ سنوات من أوائل المهتمين بتأثير حرارة الجو وموجاتها، وممنوع الصيام منعاً باتاً في هذا الجو الجهنمي، وعلى مسؤوليتي؛ لمرضى الشرايين التاجية، والدعامات، والصمامات، والذبذبة الأذينية، وهبوط عضلة القلب، ومرضى السكر، ومرضى الكلى، وخاصة الطاعنين في السن».

وشدد «شعبان» على ضرورة الاهتمام بشرب كميات كافية من المياه: «دائما أؤكد على أهمية الماء البارد في الوقاية وعلاج موجات الحرارة، وضرباتها وجلطاتها، (وجعلنا من الماء كل شيء حي) نوصي بشرب 3 لتر ماء بارد يوميا، قبل الشعور بالعطش، لأن العطش ريما يكون نذير الجفاف، وكذلك عصير القصب، موصيا بتناول البطيخ والخضراوات والفواكه والخيار والكنتالوب، وتجنب التوابل والكافيين، والتبغ، والمشروبات الغازية، والشاي الساخن، والشوربة الساخنة».

ارتداء الملابس البيضاء الفضفاضة

كما نصح استشاري القلب بارتداء الملابس البيضاء الفضفاضة، والفاتحة من الأنسجة الطبيعية من القطن، والكتان، وحتى الصوف، وتجنب التعرض المباشر للشمس، خاصة في أوقات الظهيرة.

وأضاف: «لا تخرج إلا بمظلة أو عاوج الطاقية أو الكاب، وفيما يخص التكييف مهم جدا، لأن المروحة لا تلطف الحرارة وفي حالة عدم توافر التكييف يتوجب الاغتسال كل 3 ساعات، مؤكدا أن الشيوخ والأطفال هم الأكثر عرضة لمضاعفات الموجات الحارة».

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها أن اليوم الأحد يشهد انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، ليسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائلا للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل ليلا على كافة الأنحاء.