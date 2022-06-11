6 أطعمة ممنوعة في الأجواء الحارة.. تعرفوا على مخاطرها والبدائل الصحية لها

مع ارتفاع درجات الحرارة في هذه الأيام يواجه كثير من الأشخاص حالة من الحيرة، حيال السؤال: ماذا نأكل ونشرب في هذه الأجواء؟ وما الأطعمة والمشروبات غير المستحبة في الأوقات شديدة الحرارة؟

يؤكد خبراء التغذية أن الطعام في فصل الصيف يجب أن يبتعد عن المقليات والأطعمة المصنعة والمملحة، والاهتمام بتناول الأغذية المرطبة والملطفة للحرارة، مثل الخضروات والفواكه الطازجة التي تعمل على تهدئة العطش، مع التشديد على ضرورة شرب كميات كافية من المياه.

قائمة الأغذية الممنوعة في الحر

وقالت الدكتورة مروة شعير أستاذ مساعد الأغذية الخاصة والتغذية بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية لـ «الوطن»: في الأجواء الحارة علينا الامتناع تماما عن تناول الأطعمة الآتية:

1- المقليات

2- المسبكات

3- الأطعمة المحفوظة، والأغذية المحتوية على نسبة عالية من المواد الحافظة مثل الصلصات الجاهزة.

4 - الأكلات المرتفعة في نسبة الملح، مثل الأسماك المملحة، والمخللات والجبن المملح.

5- اللحوم المصنعة

6- المياه الغازية

بالإضافة إلى خطورتها الصحية، أيضا هذه الأطعمة عالية في السعرات الحرارية، فهي الأطعمة ترفع درجة حرارة الجسم، وترفع مستوى أملاح الصوديم في الجسم، وتؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، كما تسبب الشعور بالتخمة والشعور بالعطش.

وأوضحت: المياه الغازية، ترفع سكر الدم وترفع لزوجته، وهي خطر على الكلى والمعدة، مؤكدة ضرورة البعد عن الأطعمة المضاف إليها كميات كبيرة من الثلج، لأنها تسبب متاعب للأسنان والحلق والمعدة والنزلات المعوية.

الأطعمة والمشروبات المناسبة للأجواء الحارة

وتنصح خبيرة التغذية بالاهتمام بشرب كميات كافية من المياه، وكذلك العصائر الطبيعية مثل عصير الليمون بالنعناع، والكرديه، ويفضل أن تكون محلاة بالقليل من السكر أو ببدائل السكر، وتناولها على مدار اليوم.

وأكدت ضروة الحرص على تناول الخضراوات، مثل الخيار والفلفل والجرجير، التي يجب أن تكون موجودة ضمن أطباق السلاطة، وكذلك الاهتمام بتناول الفواكه الطازجة الكانتالوب والبطيخ.

الإفطار:

أنسب إفطار لأجواء الحر، الجبنة القريش والجبنة البيضة مع شرائح الفلفل والطماطم والخيار، الزبادي واللبن الرايب، سلاطة الحمص الباردة، والفول بالطحينة على أن يقدم بارداً، البيض المسلوق، مع الخضراوات الطازجة.

الغداء:

شددت خبيرة التغذية على الاهتمام بتناول طبق الخضار، في الغداء، وذلك بالتركيز على السلاطات مثل سلاطة البنجر، والكول سلو، وسلاطة الفاصوليا البيضا، والسلاطة الروسية، سلاطة الباباغنوج، وغيرها من السلاطات الباردة، والخضار السوتيه، ومن البروتيات، ذكرت «شعير» المكرونة بالتونة، والأطعمة الرستو، والمشويات، والاستيك البارد، والأسماك المشوية.

العشاء:

منتجات الألبان تكون الاختيار الأفضل لتقوية المناعة، ومع الفواكه تساعد على النوم الصحي.