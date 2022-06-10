عودة الحركة لطبيعتها على طريق بنها الحر بعد حادث أسفر عن مصرع وإصابة 7

تمكنت أجهزة الإدارة العامة لمرور القليوبية من إعادة الحركة المرورية لطبيعتها على الطريق الحر بنها شبرا، عقب رفع آثار حادث تصادم بين عدة سيارات على الطريق بالقرب من نزلة بنها أسفر عن مصرع فتاة 14 عاما وإصابة 7 آخرين تراوحت إصابتهم بين سحجات وكدمات واضطراب في الوعي.

تفاصيل تصادم الحر

تحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق وتم نقل الجثة والمصابين للمستشفى، وأمرت جهات التحقيق بطلب تحريات المباحث لفحص الحادث وبيان ملابساته والتصريح بدفن جثة ضحية الحادث وندب المعمل الجنائي لفحص السيارات بالحادث والاستعلام عن حالة المصابين.

وتلقت أجهزة الأمن بالقليوبية إخطارا من الإدارة العامة لمرور القليوبية بوقوع حادث تصادم اكثر من سيارة أعلى الطريق الحر بعد الكارتة وقبل نزلة بنها.

بيانات ضحايا الحادث

أسفر الحادث عن إصابة 6 مصابين ومصرع فتاة وتم الدفع بـ3 سيارات إسعاف لإجلاء المصابين لمستشفى بنها الجامعي حيث جري التحفظ علي الجثة وتقديم العلاج لباقي المصابين وتراوحت إصابتهم ما بين بسيطة ومتوسطة واضطراب في الوعي.

تبين وقوع الحادث بين عدة سيارات قبل نزلة بنها على الطريق الحر، أسفر عن إصابة كلا من «ث ب» 17 سنة جروح وسحجات متفرقة وكسر بالساق الأيسر، و«س ع» 53 سنة اشتباه كسر بالساق اليسرى و«ا ي ا» 55 سنة جروح وسحجات متفرقة بالجسم، «ي ا ي» 15 سنة اضطراب درجه الوعي، و«ك م» 12 سنة اضطراب درجه الوعي، وجاري تركيب أنبوبة حنجرية تحتاج للحجز عناية، ويوسف م م سنتين الحالة مستقرة.

كما أسفر عن مصرع «مارينا ظ ل» 14 سنة، وجرى حجز الحالات بالمستشفى وصرحت جهات التحقيق بدفن جثة ضحية الحادث.