ارتفاع صادرات مصر إلى أمريكا بقيمة 308 ملايين دولار في 4 أشهر

سجلت صادرات مصر إلى السوق الأمريكية ارتفاعًا بقيمة 308.4 مليون دولار خلال الأشهر الأربعة الماضية، وبلغت قيمة المنتجات التي صدرتها مصر إلى أمريكا في الفترة من يناير إلى أبريل الماضي أكثر من مليار دولار، مقابل 742.6 مليون دولار لنفس الفترة من العام الماضي.

وأظهرت بيانات حديثة صادرة عن مكتب الإحصاء الأمريكي، أن إجمالي الصادرات المصرية إلى أمريكا في شهر يناير الماضي سجل 327.6 مليون دولار، مقارنة بـ241.9 مليون دولار، وبزيادة 85.7 مليون دولار عن شهر يناير من العام 2021، فيما سجلت صادرات شهر فبراير الماضي 223.7 مليون دولار، مقارنة بـ229 مليون دولار لنفس الشهر من العام الماضي.

كما سجلت صادرات شهر مارس 218.8 مليون دولار، مقابل 220.1 مليون دولار لمارس 2021، وفي أبريل سجلت 281 مليون دولار، مقارنة بـ250.4 مليون دولار لنفس الشهر من العام الماضي.

زيادة الصادرات الأمريكية إلى مصر

في المقابل، كشف البيانات عن زيادة الصادرات الأمريكية إلى مصر، خلال الأشهر الأربعة، إذ سجلت 2.8 مليار دولار مقابل 2 مليار دولار تقريبا لنفس الفترة من العام الماضي، ووفقا للبيانات فقد قامت الولايات المتحدة بتصدير سلع ومنتجات إلى مصر خلال شهر يناير فقط بقيمة 505 مليون دولار، مقارنة بـ448.3 مليون دولار لشهر يناير من العام 2021، فيما بلغت قيمة صادرات في فبراير 681.5 مليون دولار، مقابل 529.2 مليون دولار لنفس الشهر من العام الماضي، وفي شهر مارس صدرت ما قيمته 707.6 مليون دولار، ارتفاعا من 569.2 مليون دولار في مارس من العام الماضي، و924.4 مليون دولار في أبريل الماضي، صعودا من 467.5 مليون دولار لنفس الشهر من 2021.

صادرات مصر إلى السوق الأمريكية

وبحسب البيانات فقد بلغ إجمالي صادرات مصر إلى السوق الأمريكية خلال العام الماضي بأكمله نحو 3 مليارات و304 لايين دولار، فيما بلغت قيمة صادرات أمريكا إلى مصر نحو 5 مليارات و786 مليون دولار، ليميل الميزان التجاري لصالح الولايات المتحدة بقيمة 2.4 مليار دولار.