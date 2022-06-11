بفائدة 4.75%.. مميزات فتح حساب توفير من البنك المصري لتنمية الصادرات

تتنوع منتجات البنوك التي تقدمها إلى العملاء من أجل الاستفادة من الفوائد والأرباح، ومن بين تلك المنتجات تأتي الحسابات البنكية التي تعتبر من أهم وأبرز ما تقدمه البنوك لعملائها وتختلف الحسابات من بنك لآخر.

امتلاك حساب توفير أو أكثر في البنوك

ويحرص عملاء البنوك على امتلاك حساب توفير أو أكثر في البنوك للاستفادة من الفائدة العالية على تلك الحسابات، وأصبح فتح الحساب البنكي الآن أبسط وأسهل بإجراءات أقل وشروط أسهل.

وترصد «الوطن» في هذا التقرير، مميزات فتح حساب توفير في البنك المصري لتنمية الصادرات: مميزات حساب التوفير البنك المصري لتنمية الصادرات EBank يقدم البنك المصري لتنمية الصادرات EBank حساب توفير للعملاء بمجموعة من المميزات:

- لا توجد رسوم إدارية على فتح الحساب توفير يقدم البنك المصري لتنمية الصادرات EBank.

- بدون حد أدنى لفتح الحساب.

- يبلع معدل الفائدة 4.75% شهريًا.

- يصرف العائد على حساب توفير يقدم البنك المصري لتنمية الصادرات EBank شهريا.

- يتيح إصدار بطاقة خصم مباشر مجانية.

«المركزي» يرفع الفائدة 2%

كان البنك المركزي المصري، قد قرر الأخير رفع أسعار الفائدة الرئيسية 200 نقطة أساس بنسبة 2%.

ورفعت اللجنة سعر الفائدة على الإقراض لأجل ليلة واحدة إلى 12.25% من 10.25%، وزادت سعر الإيداع لليلة واحدة إلى 11.2% من 9.25%.

الإعفاء من السحب على الرسوم والاستعلام

يترقب المتعاملون مع البنوك العاملة في مصر مصير المبادرة التي أطلقها البنك المركزي المصري الخاصة بالإعفاء من دفع رسوم السحب أو الاستعلام عن الرصيد من ماكينات ATM، والتي تم مد العمل بها لمدة 6 أشهر أكثر من مرة، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار الوباء العالمي، كورونا، حيث لا تزال هناك إصابات بالفيروس المستجد ومتحوراته حتى يومنا هذا، وإن كان بشكل أقل حدة.