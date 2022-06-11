عاجل.. سعر البنزين في أمريكا يتخطى مستوى 5 دولارات للمرة الأولى

أعلنت واشنطن أنّ متوسط سعر البنزين في الولايات المتحدة تخطى مستوى 5 دولارات للغالون للمرة الأولى على الإطلاق، وفق نبأ عاجل نقلته شبكة «سكاي نيوز عربية».

ارتفاع سعر الغاز في أمريكا

ويشار إلى أنّ سعر الغاز في الولايات المتحدة استمر في الارتفاع نحو علامة 5 دولارات، وهو رقم يثبت أنه مكلف للغاية بالنسبة للعائلات الأمريكية ويمثل متوسط ​​زيادة بمقدار 2 دولار تقريبًا على تكلفة جالون الغاز قبل عام.

ووفقًا لوكالة الطاقة الدولية ، فإنه من المتوقع أن يرتفع إجمالي الطلب بنسبة 1.3٪ بنهاية عام 2022 ، في حين يستمر العرض في التقلص إلى حد كبير بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا والعقوبات التي فرضها المجتمع الدولي على الكرملين ، وكثير منها استهدفت موارد الطاقة الهائلة المتاحة لموسكو.