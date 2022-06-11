أمريكا تطالب بتوحيد الجهود ضد موسكو بسبب الحرب على أوكرانيا

دعا وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، المجتمع الدولي إلى توحيد الجهود ردًا على الحرب الروسية على أوكرانيا ومحاولات الرئاسة الروسية «الكرملين» لتقويض النظام الدولي القائم على القواعد.

وشدد أوستن، في بيان على هامش القمة 19 لأمن آسيا «حوار شانجريلا»، أن الحرب «الروسية الأوكرانية» يمكن أن يكون لها تداعيات على الأمن العالمي، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الاوكرانية.

وزير الدفاع الياباني يتهم «موسكو» بانتهاك القانون الدولي

وفي وقت سابق، اتهم وزير الدفاع الياباني، «نوبو كيشي»، «موسكو» بانتهاك القانون الدولي لحقوق الإنسان، مضيفا أن التعاون العسكري بين الصين وروسيا في آسيا يدق جرس الإنذار، فيما طالب الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الغرب بالمزيد من أسلحة المدفعية، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

الخارجية الروسية: منظمة «السياحة العالمية» تحتكرها دول «الاتحاد الأوروبي»

وأمس الجمعة، وقع رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، أمرا يجيز انسحاب «موسكو» من «منظمة السياحة العالمية». وفي وقت سابق، قالت وزارة «الخارجية الروسية» في بيان إن المنظمة تحتكرها دول «الاتحاد الأوروبي» التي تستخدمها لمصالحها الخاصة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

من جانبه، قال نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، إن محاولة الرئيس الأمريكي جو بايدن، لإلقاء اللوم على نظيره الروسي فلاديمير بوتين بشأن التضخم في الولايات المتحدة غير مقنعة وعقيمة من قبل المسؤولية لإلقاء اللوم والتهرب من المسؤولية

وأوضح بوليانسكي، على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، أنه يبدو كأن بوتين يقود أمريكا أيضا إذا كان بوسعه فرض الضرائب على المواد الغذائية والبنزين.

بدوره، قال فلاديمير روجوف، عضو المجلس الرئيسي للإدارة العسكرية المدنية في منطقة «زابوروجيه» الواقعة جنوبي وسط أوكرانيا، على قناة «روسيا-24» التلفزيونية، إن أمريكا الشمالية تشتري الحبوب من الأراضي المحررة في المنطقة عبر دول ثالثة.

من جانبها، اعتقلت السلطات الصربية، مواطنين من أوكرانيا وألمانيا، حاولوا نقل أحجار كريمة وعملات عبر الحدود مع مقدونيا، وأوضحت وزارة الداخلية الصربية، أنه تم العثور في سيارة المعتقلين على 607 آلاف دولار، و124 ألف دولار وقطعتي زمرد، وفقا لما ذكرته وكالة «تاس » الروسية.

من جانبها، قالت وسائل إعلام محلية، إن الحديث يدور عن الرئيس السابق للإدارة الرئيسية للأمن الداخلي في إدارة أمن الدولة بـ أوكرانيا، أندريه ناوموف.

المستشار الألماني يؤكد ضرورة مكافحة نفوذ روسيا في البلقان

بدوره، أكد مستشار ألمانيا أولاف شولتس، ضرورة مكافحة نفوذ روسيا في البلقان، مشيدا خلال لقاءه بـ رئيس وزراء كوسوفو، ألبين كورتي، بدعم «بريشتينا» العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا.

ودعا شولتس، إلى المصالحة بين كوسوفو وصربيا بعد أكثر من عقدين على الحرب التي أوقعت 13 ألف قتيل غالبيتهم من الكوسوفيين الألبان، موضحا أنه على الطرفين إيجاد حل سياسي مع اتفاق شامل ودائم يساهم أيضا في الاستقرار الإقليمي.

كوسوفو ستطلب منحها وضع مرشحة إلى «الاتحاد الأوروبي»: أوروبا مصير بلادنا

من جانبها، ستطلب كوسوفو، منحها وضع مرشحة إلى «الاتحاد الأوروبي» بحلول نهاية العام الجاري، وقال كورتي، إن أوروبا مصير بلاده، أوروبا مستقبل كوسوفو.

بدوره، قال وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، إن إغلاق موانئ أوكرانيا قد يؤدي إلى انقلابات وانتشار الإرهاب في إفريقيا وتعزيز الهجرة، موضحا في تصريحات على هامش مؤتمر في «نابولي» الواقعة في جنوبي البلاد، انه إذا لم يتم التحرك في أقرب وقت للسماح بفتح الموانئ، سيأتي عشرات آلاف المهاجرين الإضافيين من إفريقيا إلى أوروبا، مع خطر حقيقي لـ انتشار الأسلحة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «نوفا» الإيطالية.