غازبروم الروسية: نقل 42 مليون متر مكعب من الغاز لمشترين أوروبيين اليوم

أعلنت شركة الطاقة غازبروم الروسية، اليوم الأحد نقل 42 مليون متر مكعب من الغاز لمشترين أوروبيين اليوم، وفق نبأ عاجل نقلته قناة العربية.

إمدادات الغاز لأوروبا

وفي وقت سابق قالت شركة غازبروم الروسية للغاز إن إمداداتها من الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا عبر نقطة دخول سودجا بلغت 44.1 مليون متر مكعب ارتفاعا من 43.96 مليون متر مكعب يوم السبت الماضي، وقالت غازبروم إن أوكرانيا رفضت طلبا لتزويد الغاز عبر نقطة دخول رئيسية أخرى، سوخرانوفكا.

من جهتها أعلنت شركة الطاقة الفنلندية المملوكة للحكومة أنها ستفقد إمكانية الوصول إلى واردات الغاز الطبيعي الروسي بعد أن رفضت الدولة الدفع لشركة غازبروم الحكومية مقابل الطاقة بالروبل، ويشار إلى أنّ الصدع في سلسلة إمداد الطاقة ليس سوى أحدث تطور في نزاع مستمر بين البلدين.