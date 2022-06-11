رئيس التحرير

محمود مسلم

«غازبروم الروسية»: مستمرون في عمليات شحن الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا

كتب:

رؤى ممدوح
09:30 ص | السبت 11 يونيو 2022
أرشيفية

أرشيفية

قالت شركة «غازبروم الروسية»، اليوم السبت، إنّها مستمرة في عمليات شحن الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا، وفق نبأ عاجل نقلته قناة "العربية".

قطع إمدادات الغاز الروسي

وفي وقت سابق أعلنت شركة الطاقة الروسية «غازبروم»، إنَّها ستقطع الإمدادات، مؤكّدة أنها ستوقف الغاز عن أورستد الدنماركية وشل عن عقدها لتوريد الغاز لألمانيا، بعد أن رفض كلاهما سداد المدفوعات بالروبل، حسبما ذكرت «رويترز».

وقالت شل لـ«بي بي سي» إنَّها ستواصل الحصول على الغاز من مصادرها الأخرى، وقالت شركة الغاز العملاقة إنها ستواصل التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري الروسي.

زعماء الاتحاد الأوروبي: إيقاف واردات النفط الروسية بحلول نهاية عام 2022

وتأتي خطوة غازبروم بعد أن قال زعماء الاتحاد الأوروبي إنَّهم سيوقفون معظم واردات النفط الروسية بحلول نهاية عام 2022 لمعاقبة موسكو على غزوها أوكرانيا.

ردًا على العقوبات الغربية، قطعت روسيا بالفعل إمدادات الغاز عن بولندا وبلغاريا وفنلندا وهولندا، بعد أن رفضت الدول الامتثال للمطالب الروسية بالتحول إلى الدفع بالروبل

اقرأ المزيد:

بعد قطع الغاز الروسي.. هل توفر المنطقة العربية بديلا لأوروبا عن موسكو؟

أوكرانيا تعلق تدفق ثلث الغاز الروسي إلى أوروبا

«ليست لعبة».. ما تأثير حظر الغاز الروسي والنفط من قبل أوروبا؟

فرنسا: نسعى إلى تنويع مصادر التدفئة للحد من الاعتماد على الغاز الروسي

عاجل.. مستشار ألمانيا: الهيدروجين سيكون بديلا عن الغاز والفحم الروسي

«الجارديان»: أوروبا تدفع ثمن الغاز الروسي بالروبل رغم العقوبات على موسكو

عاجل .. رويترز: شركات أوروبية بدأت شراء الغاز الروسي بـ«الروبل»
بقلم رؤى ممدوح