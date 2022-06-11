«غازبروم الروسية»: مستمرون في عمليات شحن الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا

قالت شركة «غازبروم الروسية»، اليوم السبت، إنّها مستمرة في عمليات شحن الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا، وفق نبأ عاجل نقلته قناة "العربية".

قطع إمدادات الغاز الروسي

وفي وقت سابق أعلنت شركة الطاقة الروسية «غازبروم»، إنَّها ستقطع الإمدادات، مؤكّدة أنها ستوقف الغاز عن أورستد الدنماركية وشل عن عقدها لتوريد الغاز لألمانيا، بعد أن رفض كلاهما سداد المدفوعات بالروبل، حسبما ذكرت «رويترز».

وقالت شل لـ«بي بي سي» إنَّها ستواصل الحصول على الغاز من مصادرها الأخرى، وقالت شركة الغاز العملاقة إنها ستواصل التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري الروسي.

زعماء الاتحاد الأوروبي: إيقاف واردات النفط الروسية بحلول نهاية عام 2022

وتأتي خطوة غازبروم بعد أن قال زعماء الاتحاد الأوروبي إنَّهم سيوقفون معظم واردات النفط الروسية بحلول نهاية عام 2022 لمعاقبة موسكو على غزوها أوكرانيا.

ردًا على العقوبات الغربية، قطعت روسيا بالفعل إمدادات الغاز عن بولندا وبلغاريا وفنلندا وهولندا، بعد أن رفضت الدول الامتثال للمطالب الروسية بالتحول إلى الدفع بالروبل