مطار مرسي علم يستقبل 16 رحلة طيران من 6 دول أوربية.. أعلى معدل منذ جائحة كورونا

يستقبل مطار مرسي علم الدولي اليوم الأحد 16 رحلة طيران قادمة من مطارات 6 دول أوربية تقل آلاف السائحين من إيطاليا والتشكيك وفرنسا وألمانيا ورومانيا وبلجيكا وذلك طبقًا لجدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطار وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة ومراجعة الإجراءات الأمنية بصالات الوصول والاستقبال وتفتيشات على أعلى مستوى.

مطار مرسي علم يستقبل 16 رحلة طيران قادمة من مطارات أوروبا

كشف مصدر ملاحي بمطار مرسي علم الدولي أن مطار مرسي علم الدولي يستقبل اليوم الأحد 16 رحلة طيران قادمة من مطارات 6 دولة أوربية هي 4 رحلات طيران من إيطاليا و6 رحلات من التشكيك ورحلة من كل من فرنسا وألمانيا ورومانيا وبلجيكا، بالإضافة إلى رحلتي طيران داخليةتين عبر خطوط مصر للطيران، وذلك حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بمطار مرسي علم الدولي.

ارتفاع نسبة رحلات الطيران الوافدة إلى مرسي علم

ومن جانبه أشار عاطف عثمان الخبير السياحي بالبحر الأحمر بأن فنادق مرسي علم تشهد انتعاشة سياحية تزامنًا مع ارتفاع معدل حركة الطيران الخارجية حيث تستقبل فنادق مرسي علم آلاف السائحين الأجانب الأسبوع الجاري عبر 105 رحلات طيران، وذلك وسط حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بمطار مرسي علم، وهو أعلى معدل وصول رحلات الطيران السياحية الوافدة إلى مطار مرسي منذ جائحة كورونا.

وأضاف عثمان في تصريحات لـ «الوطن» أن مرسي علم تستقبل أسواقًا سياحية جديدة لم تكن موجودة من قبل مثل السياحة الرومانية والسلوفاكية والنمساوية، إضافة إلى ارتفاع معدلات حركة السياحة التشيكية والبولندية والألمانية، التي تتصدر المشهد بالفنادق والمنتجعات السياحية بمرسى علم.