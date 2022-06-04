«مكافحة الإدمان» يعلن عن 112 وظيفة.. تعرف على مواصفاتها وشروطها

أعلن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، على الصفحة الرسمية له على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، إعلان الوظائف الشاغرة لمركز جديد لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان وذلك بنظام التعاقد مع إحدى الجمعيات المسند اليها إدارة المركز والتقديم حاليا حتى يوم 10 يونيه الجاري مع تحديد الوظيفة المتقدم إليها، وتتضمن الوظائف المتوفرة 112 وظيفة، وهي كالتالي:

1- نواب المدير الإداري:

- العدد المطلوب: 3

- يُشترط الحصول على مؤهل عالي مناسب.

- خبرة فى إدارة المشروعات.

- السن لا يزيد عن 50 سنة.

2- أخصائي نفسي مقيم

- العدد المطلوب: 8

- يشترط الحصول على ليسانس آداب قسم «علم نفس» بحد أدنى تقدير جيد.

- خبرة في مجال العمل مع مرضى الإدمان ثلاث سنوات على الأقل.

- السن لا يزيد عن 35 سنة.

3- مدير مالي:

- الحصول على بكالوريوس تجارة بحد أدنى تقدير جيد.

- خبرة في إدارة الشئون المالية عشر سنوات على الأقل.

- السن لا يزيد عن 50 سنة.

- إجادة الحاسب الآلي.

4 - محاسب:

العدد المطلوب: 2

- يشترط الحصول على بكالوريوس تجارة بحد أدنى تقدير جيد.

- خبرة ثلاث سنوات على الأقل

- السن لا يزيد عن 35 سنة.

- إجادة الحاسب الآلى.

5- شئون العاملين:

العدد 2.

- الحصول على مؤهل عالي مناسب.

- خبرة في مجال إدارة الموارد البشرية

- السن لا يزيد عن (35 سنة).

- إجادة الحاسب الآلى.

6 - سكرتارية:

- العدد المطلوب 4

الشروط:

- الحصول على مؤهل عالي مناسب.

- السن لا يزيد عن 35 سنة.

- إجادة الحاسب الآلى.

7 - موظف استقبال:

- العدد المطلوب 4

الشروط:

- الحصول على مؤهل عالي مناسب.

- السن لا يزيد عن (35 سنة).

- إجادة الحاسب الآلى.

8- موظف مشتريات:

- عدد (1)

- يشترط الحصول على بكالوريوس تجارة بحد أدنى تقدير جيد.

- (خبرة ثلاث سنوت على الأقل في وظيفة المشتريات). -

-السن لا يزيد عن (35 سنة).

- إجادة الحاسب الآلى.

9- موظف مخازن:

- عدد (1)

- يشترط الحصول على بكالوريوس تجارة بحد أدنى تقدير جيد.

- (خبرة ثلاث سنوت على الأقل في وظيفة المخازن).

- السن لا يزيد عن (35 سنة).

- إجادة الحاسب الآلى إجادة تامة.

10- مدرب حاسب آلي:

العدد المطلوب (1)

الشروط:

- الحصول على مؤهل عالي مناسب.

- خبرة في مجال التدريب.

- السن لا يزيد عن (35 سنة).

11- مدرب رياضي:

- العدد المطلوب (2) ذكور - إناث

الشروط:

- الحصول على بكالوريوس تربية رياضية بحد أدنى تقدير جيد.

- خبرة في مجال التدريب الرياضي ثلاث سنوات على الأقل.

- السن لا يزيد عن (40 سنة).

12- شئون قانونية:

- عدد (2)

الشروط:

- الحصول على ليسانس حقوق بحد أدنى تقدير جيد.

- خبرة ثلاث سنوات على الأقل.

- السن لا يزيد عن (35 سنة).

- إجادة الحاسب الآلى.

13- شيف:

العدد المطلوب (2)

الشروط:

- الحصول على مؤهل دراسي مناسب حد أدنى متوسط.

- خبرة في مجال الطهي لا تقل عن (5) سنوات.

- السن لا يزيد عن (50 سنة).

14- مساعد شيف:

- العدد المطلوب (4)

الشروط:

- الحصول على مؤهل دراسي مناسب حد أدنى متوسط.

- خبرة في مجال المطبخ لا تقل عن (عامين).

- السن لا يزيد عن (35 سنة).

15- عمال وعاملات كافيتريا:

- العدد المطلوب (4)

الشروط:

- الحصول على مؤهل دراسي مناسب حد أدنى متوسط.

- خبرة فى هذا المجال

- السن لا يزيد عن (35 سنة).

16- عمال مغسلة ملابس:

- العدد المطلوب (4)

الشروط:

- شهادة محو الأمية كحد أدني.

- خبرة في هذا المجال لا تقل عن عامين.

- السن لا يزيد عن (45 سنة).

17- أفراد أمن (ذكور وإناث):

العدد المطلوب (36)

الشروط:

- الحصول على مؤهل متوسط كحد أدنى.

- يتمتع بلياقة بدنية تتناسب مع طبيعة عمله، ولا يقل الطول عن (175 سم) للذكوروعن (165) للإناث.

- السن لا يزيد عن (35 سنة).

18- عمال وعاملات نظافة:

- العدد المطلوب (30)

الشروط:

- شهادة محو أمية كحد أدنى.

- السن لا يزيد عن (35 سنة).

19 - عامل زراعة (جناينى):

- العدد المطلوب (1)

الشروط:

- شهادة محو أمية كحد أدنى.

- خبرة في هذا المجال.

- السن لا يزيد عن (45 سنة).

يتم التقديم عبر البريد الإلكتروني التالى: (drugcontrol1@drugcontrol.org.eg) وإرسال السيرة الذاتية موضح بها الوظيفة المتقدم إليها بنظام PDF باللغة العربية فقط

سوف يتم الاتصال لمستوفي الشروط لتحديد موعد المقابلة الشخصية.

يشترط اجتياز المقابلة الشخصية وفى حالة التساوي الأولوية للأعلى تقديراً

آخر موعد للتقديم 10/6/2022