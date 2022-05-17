أسعار الأضاحي 2022.. عشان تشتري اللي محتاجه قبلها بوقت كافٍ

أسابيع قليلة تفصلنا عن عيد الأضحى المبارك، الذي يستعد له الكثير من المواطنين الراغبين في ذبح الأضاحي، ويبحثون بكثرة عبر محركات البحث المختلفة عن أسعار الأضاحي 2022 في الأسواق التجارية والمنافذ المختلفة، حرصا منهم على شراء ما يحتاجون إليه قبل وقت كاف من حلول العيد، حتى يستطيعون إطعامه لفترة كافية، لزيادة كمية لحوم الأضحية.

واهتماما بما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل يومي ومستمر، نوضح من خلال هذا التقرير أسعار الأضاحي 2022 في الأسواق التجارية والمنافذ المختلفة، ومنافذ وزارة الزراعة وفق بيانات جرى إعلانها من قبل، وجاءت كالتالي:

أسعار الأضاحي 2022

وأوضحت الغرفة التجارية في بيان سابق لها، أن أسعار الأضاحي 2022، تشهد ارتفاعا هذا الموسم مقارنة بالموسم الماضي بنسبة تصل إلى 30%، وأرجعت الغرفة التجارية أسباب تلك الزيادة التي تتمثل في ارتفاع أسعار الأعلاف، مشيرة إلى أن الأسعار هذا العام وصلت إلى 83 جنيها بالنسبة لسعر الكيلو الواحد من لحم الضأن، وبالنسبة لسعر الخروف الذي هو على استعداد للذبح كأضحية، فيتراوح سعره بين 4 آلاف و5 آلاف جنيه.

وأضافت الغرفة التجارية في إعلانها عن سعر كيلو اللحم من العجول فيصل إلى 72 جنيها للكيلو الواحد، فيما يصل سعر العجل الواحد المناسب للذبح لقيمة تتراوح بين 24 و25 ألف جنيه.

أسعار الأضاحي 2022 بوزارة الزراعة

وبالنسبة لأسعار الأضاحي في منافذ الزراعة، فقد أعلنت الوزارة عن تفاصيل تلك الأضاحي هذا العام في منافذها أو الراغبين في شرائها من مزارع وزارة الزراعة، ليصل سعر الكيلو جرام من لحم الضأن في مزارع الوزراة إلى 75 جنيها، فيما يتراوح سعر الخروف المناسب للذبح بين 3 آلاف و6 آلاف جنيه.

وبالنسبة لسعر الكيلو الواحد من العجول في مزارع وزارة الزراعة، فيصل إلى 70 جنيهًا للكيلو الواحد، فيما تتراوح أسعار بيع العجل المناسب للذبح بين 22 و38 ألف جنيه.