خدمات علاجية لـ 60 ألف مريض إدمان في 5 شهور.. منهم 5 آلاف بـ«بدائل العشوائيات»

كشف تقرير لوزارة التضامن الاجتماعي عن مجهودات الخط الساخن للصندوق 16023، حيث تم تقديم الخدمات العلاجية خلال أشهر «يناير وفبراير ومارس وأبريل ومايو» لعام 2022 لـ 60 ألف و299 مريض إدمان «جديد ومتابعة» ترددوا على المراكز العلاجية التابعة للصندوق والشريكة مع الخط الساخن، وعددها 28 مركزا بـ 17 محافظة حتى الآن، منهم 5909 مريض من أبناء المناطق المطورة «بديلة العشوائيات: الأسمرات ، المحروسة ، اسطبل عنتر ، بشاير الخير ، وحدائق أكتوبر، حي الضواحي ببورسعيد».

وتنوعت الخدمات ما بين مكالمات للمتابعة والمشورة والعلاج والتأهيل والدمج المجتمعي، وأن الخدمات العلاجية تقدم للمرضى مجانا ووفقا للمعايير الدولية، وبلغت نسبة الذكور من هذه الخدمات 94.87% بينما بلغت نسبة الإناث 5.13‪ %‬، بما يشير الى تزايد الثقة لدى الإناث في الخط الساخن لتلقى العلاج من الإدمان في سرية تامة.

تقدم في التعافي بعد حملة «أنت أقوى من المخدرات»

ويأتي ذلك في الوقت الذى ساهمت فيه المرحلة الجديدة من حملة «المخدرات رحلتها قصيرة ما تسافرهاش.. أنت أقوى من المخدرات» والتي تم إطلاقها في شهر رمضان الماضى بمشاركة تطوعية من النجم العالمي محمد صلاح مهاجم المنتخب الوطني ونادى ليفربول الإنجليزي، بشكل كبير في تحفيز مرضي الإدمان على التقدم للعلاج.

وبلغ متوسط عدد الاتصالات الهاتفية التي يستقبلها الخط الساخن " 16023"، لعلاج الإدمان أكثر من 400 اتصالا يومياً، في حين كان متوسط عدد الاتصالات المعتاد استقبالها قبل إطلاق الحملة 200 اتصالا وأن جميع الخدمات العلاجية تقدم مجانا وفى سرية تامة.

وجاءت محافظة القاهرة جاءت في المرتبة الأولى طبقا لأكثر المكالمات الواردة للخط الساخن حيث بلغت نسبتها 34.01 % ،يليها محافظة الجيزة بنسبة 13.02 %، ويرجع ذلك إلى ارتفاع التعداد السكاني وسهولة الاتصال والقرب المكاني للمستشفيات المتعاونة مع الخط الساخن لراغبي العلاج، في حين جاءت أكثر وسيلة التعارف على الخط الساخن"16023" لعلاج الإدمان الانترنت وذلك من خلال مجهودات التوعوية عبر الصفحة الرسمية لصندوق مكافحة الإدمان، لاسيما بعد إطلاق إعلان المرحلة الجديدة من حملة «المخدرات رحلتها قصيرة ما تسافرهاش.. أنت أقوى من المخدرات»، يليه التلفزيون بسبب بث الحملة أيضا في العديد من القنوات التلفزيونية ثم المواقع الإخبارية ووسائل الاعلام المختلفة.

تحليل بيانات المتصلين بالخط الساخن

من جانبه أوضح الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن - مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ،أن بيانات المتصلين بالخط الساخن خلال أشهر يناير وفبراير ومارس وأبريل ومايو 2022 ،كشفت أن التعاطي كان في سن مبكرة ،حيث أن نسبة 39.87% بدأوا تعاطى من سن 15 سنة حتى 20 سنة ،وأن نسبة 38.22 % بدأوا من سن 20 سنة حتى 30 سنة، بينما جاء في سن أقل من 15 سنة نسبة 11.57% ،وأن أكثر مواد التعاطي الحشيش ،حيث احتل المرتبة الأولى طبقا لأكثر أنواع المخدرات بالنسبة للنتائج الخاصة بالخط الساخن بنسبة 34.17 % ،في حين يأتي تعاطي الهيروين في المرتبة الثانية بنسبة 33.03 % ،يليه الترامادول بنسبة 19.76 % ، والتعاطي المتعدد" تعاطى أكثر من مادة مخدرة " ،بينما جاءت المخدرات التخليقية "، الاستروكس والفودو والبودر والشابو "بنسبة 8.81%.

ولفت عثمان إلى أن مصادر الاتصالات كانت المريض نفسه بنسبه يليه الأم ثم الأشقاء ،مما يسفر عن تزايد الثقة في خدمات الخط الساخن من قبل المرضى ومما يزيد من نسبة التعافي وتقليل حالات الانتكاسة وأيضا الأم مما يدل على ارتفاع الوعي الأسري في الاكتشاف المبكر لمرض الإدمان وخلق الدافع لدى الأبناء للعلاج .

58.63 % من المتصلين في 2022 لا يعملون

وفيما يتعلق بالحالة العملية للمتصلين وفقا لنتائج الخط الساخن، قال عثمان إن 58.63 % من المتصلين خلال الـ 5 أشهر الأولى من عام 2022 ، لا يعملون، 41.37% يعملون بالقطاع الخاص والحكومي.

وأضاف أن الخط الساخن لصندوق مكافحة الإدمان 16023 يستمر في تلقى الاتصالات من أي موظف يتعاطى المواد المخدرة، حيث يتم توفير الخدمات العلاجية مجانا وفى سرية تامة طالما أنه تقدم طواعية للعلاج، دون أي مساءلة قانونية قبل نزول حملات الكشف إلى مكان عمله و خضوعه لتحليل الكشف عن التعاطي، ومن دون ذلك سيتم فصله حال ثبوت تعاطيه المخدرات.

وأضاف "عثمان" أن العوامل الدافعة للتعاطي وفقا لنتائج الخط الساخن جاءت في المقدمة، أصدقاء السوء وحب استطلاع ومشاكل اسري والتفكك الأسرى ووهم علاج المشاكل الصحية وكذلك توهم زيادة القدرة الجنسية أيضا توهم البحث عن المتعة ،كما جاءت العوامل الدافعة للعلاج ،ضياع الصحة ومشاكل أسرية والخوف على الأبناء ووفاة أحد الأقارب وعدم القدرة المادية ومشاكل في العمل وضغوط الأهل والتعرض لحادث بسبب المخدرات، لافتا إلى أنه يتم استقبال المكالمات وتدوين البيانات من خلال استمارة الكترونية متكاملة تضمن بيانات خاصة بالمتصلين تساعد على توجيه إدارة الخط الساخن على افتتاح المراكز العلاجية في المحافظات الأكثر طلبا للعلاج فضلا عن التعرف على أكثر أنواع المخدرات انتشارا بين المتصلين ومعرفة سن بداية التعاطي والعديد من البيانات التي تسمح برسم خريطة معلوماتية خاصة لمرضى الإدمان تساهم في تطوير سياسات المواجهة.